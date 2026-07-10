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Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 10 Juli 2026 | 21.24 WIB

Ipone Perkuat Pasar Pelumas Premium di Jawa Barat, Ribuan Pengunjung Padati Iron Pipe 2026

Ipone hadir dalam ajang Iron Pipe 2026 di kawasan Laswi Heritage, Bandung. (Istimewa) - Image

Ipone hadir dalam ajang Iron Pipe 2026 di kawasan Laswi Heritage, Bandung. (Istimewa)

JawaPos.com - Ipone terus memperluas eksistensinya di pasar pelumas premium Indonesia. Melalui partisipasi dalam ajang Iron Pipe 2026 di kawasan Laswi Heritage, Bandung, merek pelumas asal Prancis yang dipasarkan oleh PT Motul Indonesia Energy (MIE) ini memperkuat penetrasi pasar di Jawa Barat sekaligus menjangkau lebih dekat komunitas roda dua.

Event yang dihadiri sekitar 6.261 pengunjung tersebut menjadi wadah bagi Ipone untuk berinteraksi langsung dengan builder, pegiat motor kustom, komunitas, hingga pecinta gaya hidup roda dua yang terus berkembang di Jawa Barat.

Managing Director PT Motul Indonesia Energy, Welmart Purba, mengatakan kehadiran Ipone di Iron Pipe 2026 bukan sekadar memperkenalkan produk, tetapi juga membangun hubungan yang lebih erat dengan ekosistem otomotif.

"Sepeda motor tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga menjadi bagian dari ekspresi, identitas, dan gaya hidup penggunanya. Karena itu, karakter IPONE sebagai pelumas premium dinilai sejalan dengan kebutuhan para pengendara yang mengutamakan performa sekaligus tampilan motor," kata Welmart Purba dalam pernyataannya, Jumat (10/7).

Dalam pameran tersebut, Ipone menampilkan berbagai lini produk unggulan. Salah satu yang paling menarik perhatian pengunjung adalah Samouraï, oli mesin performa tinggi yang baru diluncurkan untuk pasar Indonesia.

Produk ini dirancang memberikan perlindungan mesin optimal, baik untuk motor kustom maupun motor harian yang digunakan dalam berbagai kondisi berkendara.

Selain menghadirkan produk terbaru, Ipone juga menawarkan berbagai program apresiasi bagi pengunjung. Mulai dari promo harga khusus, potongan harga paket pembelian oli dan produk perawatan kendaraan, hingga merchandise eksklusif untuk transaksi tertentu. 

Pengunjung juga berkesempatan memperoleh oli gratis maupun suvenir premium melalui program undian yang diselenggarakan selama acara berlangsung.

Momentum Iron Pipe 2026 juga dimanfaatkan Ipone untuk mengumumkan langkah strategis dalam memperluas jaringan distribusi. Perusahaan resmi menunjuk Bintang Cahaya Otopart sebagai distributor resmi Ipone untuk wilayah Jawa Barat.

Kerja sama tersebut mencakup sejumlah daerah dengan populasi sepeda motor yang tinggi, seperti Kota Bandung, Garut, Tasikmalaya, Subang, Cirebon, dan wilayah sekitarnya. Kehadiran distributor baru diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan produk di tingkat ritel sekaligus mempercepat layanan kepada konsumen.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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