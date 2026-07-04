Ekspansi Kian Agresif, BYD Indonesia Targetkan Lebih dari 100 Dealer hingga Akhir 2026

JawaPos.com - PT BYD Motor Indonesia terus memperluas ekspansi bisnisnya di Tanah Air. Produsen kendaraan listrik asal Tiongkok itu menargetkan memiliki lebih dari 100 dealer sebelum akhir tahun 2026.

Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan mengatakan, memasuki tahun kedua sejak BYD di pasar otomotif Indonesia sejak 2024, pihaknya terus memperkuat layanan melalui perluasan jaringan.

Perusahaan menargetkan lebih dari 100 dealer BYD hadir di berbagai daerah di Indonesia hingga akhir 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 95 persen dealer akan mengusung konsep 3S (sales, service, dan spare parts).

Di acara BYD Tech-Culture Fest 2026 Surabaya, PT BYD Motor Indonesia menargetkan lebih dari 100 dealer di berbagai daerah hingga akhir 2026. (Humas BYD)

"Fokus kami sekarang sudah berkomitmen ke kota-kota tier dua, bukan hanya ibu kota provinsi," tutur Luther dalam acara BYD Tech-Culture Fest 2026 di Atrium Pakuwon Mall Surabaya, Sabtu (4/7).

Menurutnya, perluasan jaringan tersebut bertujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk BYD sekaligus memperoleh layanan purna jual yang lebih dekat dan mudah dijangkau.

Saat ini, BYD mulai memperluas jaringannya ke kota-kota tier 2, setelah sebelumnya sukses memperkuat kehadiran di sejumlah kota besar. Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam fokus ekspansi BYD.

"Jaringan penjualan harus diikuti perkembangan aftersales dan spare parts (suku cadang) yang mumpuni. Kalau tidak, keduanya tidak akan saling mendukung dalam pengembangannya," sambungnya.

Sementara itu, Regional Manager After Sales BYD Indonesia, Andre Obrien mengatakan seluruh suku cadang kendaraan BYD masih didatangkan dari China untuk memastikan kualitas produk dan kecepatan pasokan.

"Seiring berkembangnya pasar kendaraan listrik di Indonesia, BYD membuka peluang melakukan lokalisasi produksi suku cadang pada masa mendatang. Namun rencana iki masih dalam tahap kajian," terang Andre.