GAC Indonesia Resmikan Dealer Baru di Jakarta Pusat, Jalin Kolaborasi dengan Grab untuk Dorong Adopsi Kendaraan Listrik

JawaPos.com - GAC Indonesia meresmikan dealer baru GAC AION KS Tubun di Jakarta Pusat pada Jumat (19/6). Dealer yang dikelola oleh PT Juntu Technology Indonesia tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas jaringan layanan kendaraan listrik sekaligus memperkuat ekosistem mobilitas berkelanjutan di Indonesia.

Dalam agenda yang sama, PT Juntu Technology Indonesia menandatangani kerja sama strategis dengan Grab Strategic Cooperation. Kolaborasi ini diarahkan untuk mendukung pemanfaatan kendaraan listrik dalam sektor transportasi dan mobilitas digital.

Peresmian dealer dan penandatanganan kerja sama tersebut juga diiringi penguatan infrastruktur kendaraan listrik melalui kemitraan PT Juntu Technology Indonesia dengan Starvo, operator jaringan pengisian daya kendaraan listrik di Indonesia.

Dealer GAC AION KS Tubun berlokasi di Jalan K.S. Tubun No. 21, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Fasilitas yang tersedia mengusung konsep 3S (Sales, Service, Spare Parts), mencakup layanan penjualan, perawatan kendaraan, layanan purna jual, serta penyediaan suku cadang.

CEO GAC Indonesia Andry Ciu, mengatakan pembukaan dealer baru ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas jangkauan layanan kepada konsumen. "Peresmian dealer GAC AION KS Tubun merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus memperluas jaringan layanan dan menghadirkan akses yang lebih dekat bagi konsumen di berbagai wilayah Indonesia," ujar Andry.

Menurut dia, kehadiran dealer baru tersebut menjadi bagian dari pengembangan jaringan nasional yang terus dilakukan di sejumlah kota besar. Langkah ini dinilai mencerminkan meningkatnya minat investor dan pelaku industri terhadap prospek pasar kendaraan listrik di Indonesia.

PT Juntu Technology Indonesia sendiri merupakan bagian dari JUNTU Technology, perusahaan yang bergerak di bidang investasi dan pengembangan rantai industri kendaraan energi baru di pasar internasional. Perusahaan tersebut mendapat dukungan dari ICAP (Infinite Capital Holding Company) bersama sejumlah mitra industri lainnya.