Kia Resmikan Dealer Spazio Tower di Surabaya Barat, Bawa Carens dan Sonet Terbaru

JawaPos.com - Kia memperluas jaringan penjualannya di Indonesia dengan meresmikan dealer Kia Spazio Tower di kawasan Surabaya Barat, Jawa Timur. Kehadiran dealer anyar ini menjadi bagian dari langkah Kia untuk mendekatkan layanan dan pengalaman kepemilikan kendaraan kepada konsumen di wilayah Jawa Timur.

Dealer Kia Spazio Tower berlokasi di Jalan Mayjend Jonosewojo Kav.3, Pradahkalikendal, Graha Famili, Surabaya Barat. Fasilitas ini dikelola oleh Kia Azimut Group dengan area seluas 199 meter persegi yang terdiri atas area indoor dan semi outdoor.

Dealer tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman eksplorasi kendaraan Kia yang lebih nyaman bagi konsumen. Pengunjung dapat melihat lini produk terbaru Kia sekaligus mencoba langsung kendaraan melalui fasilitas test drive yang tersedia.

CEO Kia Sales Indonesia Jong Sung Park mengatakan, pembukaan Kia Spazio Tower menjadi bagian dari strategi jangka panjang Kia untuk lebih dekat dengan konsumen Indonesia, khususnya di Surabaya dan Jawa Timur yang dinilai memiliki potensi besar bagi pertumbuhan merek tersebut.

“Kami ingin memastikan pelanggan dapat menikmati ownership experience Kia dengan akses yang lebih mudah, mulai dari proses pembelian hingga layanan aftersales,” ujarnya.

Kia menilai Jawa Timur menjadi salah satu pasar otomotif dengan pertumbuhan yang terus berkembang. Karena itu, kehadiran dealer baru di Surabaya Barat diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan aksesibilitas produk Kia bagi masyarakat.

Sejalan dengan ekspansi jaringan tersebut, Kia juga akan ambil bagian dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2026 untuk memperluas eksposur regional dan mendekatkan diri kepada konsumen di Jawa Timur.