JAECOO Perkuat Layanan Purna Jual di Jatim, Buka Bengkel Baru di  Surabaya 

JawaPos.com – JAECOO memperluas jaringan layanan purna jual di Jawa Timur melalui pembukaan fasilitas dealer dan bengkel baru di kawasan Jemursari, Surabaya. Langkah tersebut dilakukan seiring bertambahnya jaringan serta populasi kendaraan elektrifikasi yang dipasarkan merek tersebut di Indonesia.

Fasilitas yang berlokasi di Jalan Raya Jemursari Nomor 213 itu dilengkapi layanan 3S (sales, service, spare parts) serta body and paint. Berdiri di atas lahan lebih dari 4.500 meter persegi, dealer tersebut menjadi salah satu titik layanan JAECOO di Jawa Timur.

Dari sisi purna jual, fasilitas ini memiliki 15 service bay yang diklaim mampu menangani hingga 45 kendaraan setiap hari. Selain perawatan berkala dan perbaikan umum, tersedia pula layanan body repair, penyediaan suku cadang, hingga fasilitas pengisian daya kendaraan listrik.

Business Unit Director JAECOO Indonesia Jim Ma mengatakan Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang dinilai potensial bagi pengembangan jaringan layanan perusahaan.

“Jawa Timur merupakan salah satu wilayah strategis bagi pertumbuhan JAECOO di Indonesia. Kehadiran fasilitas ini menjadi langkah penting untuk memperluas akses konsumen terhadap layanan purna jual,” ujarnya dalam peresmian dealer JAECOO Mentari Jemursari, Selasa (2/6).

Selain layanan di bengkel, JAECOO juga menyediakan fasilitas home service yang memungkinkan perawatan kendaraan dilakukan di lokasi pelanggan.

Director Mentari Group Adeline Hadijanto menambahkan kapasitas servis yang disiapkan diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pelanggan di Surabaya dan wilayah sekitarnya. “Dengan kapasitas layanan hingga 45 unit per hari serta dukungan fasilitas charging station dan home service, kami berupaya memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan perawatan kendaraan,” katanya.