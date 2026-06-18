LEPAS E4 EV Andalkan Platform LEX, Tawarkan Jarak Tempuh 500 Km dan Pengisian Cepat



JawaPos.com - Mobilitas telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern.

Kendaraan kini tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga menjadi ruang personal yang mendukung berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, berlibur, hingga menghabiskan waktu bersama keluarga.

“LEPAS percaya bahwa elegansi bukan hanya tentang penampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah kendaraan dapat menghadirkan rasa nyaman, percaya diri, dan menyenangkan dalam setiap perjalanan,” ujar Vice Country Director LEPAS Indonesia Temmy Wiradjaja pada acara Exclusive Preview of LEPAS E4 EV di kawasan BSD, Rabu (24/6).

Pandangan tersebut diwujudkan melalui kehadiran LEPAS E4 EV, kendaraan listrik yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan kombinasi antara teknologi, kenyamanan, dan desain modern.

Model ini dibangun di atas LEX Intelligent New Energy Platform, platform kendaraan energi baru yang dirancang untuk pasar global.

Menurut Temmy, konsep Drive Your Elegance menjadi landasan pengembangan produk tersebut. “Didukung LEX Platform yang dikembangkan khusus untuk kendaraan energi baru, LEPAS E4 EV menghadirkan keseimbangan antara performa, efisiensi, kenyamanan, dan keamanan,” katanya.

LEX Platform dikembangkan melalui sistem riset global yang melibatkan lebih dari 1.200 tenaga riset dan delapan institusi penelitian serta pengujian internasional. Platform ini telah melalui berbagai pengujian di beragam kondisi iklim, regulasi, karakter lalu lintas, hingga kondisi geografis di berbagai negara.

Sebagai platform modular generasi baru, LEX mendukung berbagai jenis kendaraan, mulai dari sedan, SUV, crossover hingga hatchback. Platform ini juga kompatibel dengan teknologi Battery Electric Vehicle (BEV) dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), sehingga memberikan fleksibilitas untuk pengembangan kendaraan masa depan.