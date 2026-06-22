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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 23 Juni 2026 | 02.10 WIB

Jangan Panik! Ini Cara Ngecas Mobil Listrik Saat Mati Lampu Bergilir, Manfaatkan Metode Berikut Supaya Daya Tetap Aman Terisi

Ilustrasi mobil listrik. (Magnific) - Image

Ilustrasi mobil listrik. (Magnific)

JawaPos.Com - Pemadaman listrik memberikan dampak nyata ke banyak aktivitas termasuk kendaraan listrik.

Meskipun listrik padam, mobil listrik akan tetap menyala karena menggunakan sistem baterai di dalamnya. 

Namun, masalah muncul saat daya baterai mulai menipis sementara pemadaman listrik tengah berlangsung.

Kondisi ini membuat pengguna kendaraan ragu untuk bepergian menggunakan mobil listrik. Meski demikian, sebenarnya ada beberapa solusi yang dapat dilakukan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada listrik yang padam.

Salah satu langkah paling penting adalah melakukan antisipasi sebelum pemadaman terjadi. Misalnya dengan mengisi daya kendaraan listrik sampai penuh agar memiliki cadangan energi yang cukup, sehingga mobil listrik anda tetap bisa digunakan meskipun pemadaman listrik terjadi selama berjam-jam..

Berikut informasi yang sudah kami rangkum dari laman misel.co.id dan besen-group.com pada (22/6) mengenai langkah yang tepat dalam mengatasi pengecasan mobil listrik saat terjadi pemadaman bergilir.

Baterai EV portable mampu menjadi cadangan daya darurat saat mobil listrik anda kehabisan bahan bakar. EV portable dapat dipakai terlebih dahulu untuk mengisi daya mobil listrik, namun mobil listrik anda tidak bisa diisi secara penuh. Portable EV ini mampu mencukupi kebutuhan jarak dekat atau sampai menuju SPKLU terdekat. 

Siapa sangka? Di balik mati lampu bergilir, beberapa mobil listrik dibekali dengan fitur Vehicle to Home (V2H). artinya, mobil listrik anda justru dapat berperan sebagai “power bank raksasa” saat pemadaman listrik terjadi. V2H pada mobil listrik dapat menjadi sumber daya alternatif, bahkan bisa menyuplai kebutuhan rumah tangga selama 3 hari. Saat listrik padam, anda tetap bisa menyalakan TV, AC, memasak, dan menghidupkan lampu dengan teknologi ini.  

Editor: Novia Tri Astuti
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