Kronologi Mobil Listrik BMW Rp 2 Miliar Rusak Diamuk Warga usai Tabrak Ojol

JawaPos.com - Sebuah mobil listrik mewah BMW i5 seharga lebih dari Rp 2 miliar ringsek setelah diamuk massa di kawasan Jalan Arjuna Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (21/5).

Kemarahan warga tersulut setelah sedan hitam bernomor polisi B 77 NRI tersebut diduga melakukan aksi tabrak lari terhadap seorang pengemudi ojek online (ojol) di depan Universitas Mercu Buana. Video amatir yang merekam detik-detik mencekam saat warga melempari mobil dengan batu kini viral di media sosial.

Kronologi Kecelakaan di Depan Universitas Mercu Buana

Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa insiden ini melibatkan mobil listrik sedan BMW yang dikemudikan oleh Albert Satryo Wibowo dan sepeda motor Honda Supra bernomor polisi B 6242 VDR yang dikendarai oleh seorang driver ojol bernama Sutiyo.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto menjelaskan, kecelakaan bermula saat mobil BMW tersebut melaju dari arah utara menuju selatan di Jalan Meruya Selatan.

"Sesampainya di depan Universitas Mercu Buana, (mobil) menabrak sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh Sutiyo," ujar AKP Joko Siswanto, Senin (22/6).

Akibat benturan tersebut, korban dilaporkan terjatuh dan mengalami luka-luka. Bukannya berhenti, pengemudi mobil mewah itu justru terus melaju, yang kemudian memicu respons spontan dari massa dan para pengguna jalan di sekitar lokasi.

Alasan Pengemudi BMW Melarikan Diri dari Kejaran Massa

Massa yang emosional terus mengejar dan berusaha menghentikan paksa kendaraan listrik premium tersebut. Setelah berhasil dihadang, mobil menjadi sasaran amukan warga hingga mengalami kerusakan parah di beberapa bagian.

Beruntung, nyawa pengemudi ojol berhasil selamat. Korban langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.