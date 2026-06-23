Bikin Mobil Kinclong! 5 Manfaat Detailing yang Wajib Diketahui

Mobil menjalani detailing laminating Nano Cheramic+ (Istimewa)
JawaPos.com - Merawat mobil tidak cukup hanya dengan mencucinya secara rutin. Meski terlihat bersih dari luar, masih banyak kotoran, noda, hingga kontaminasi yang menempel pada permukaan cat maupun bagian interior yang tidak bisa hilang hanya dengan sabun dan air.
Karena itu, banyak pemilik kendaraan mulai melirik layanan detailing sebagai solusi perawatan yang lebih menyeluruh.
Detailing mobil merupakan proses pembersihan dan peremajaan sekaligus perlindungan kendaraan secara mendalam. Perawatan ini menyasar bagian eksterior dan interior kendaraan.
Selain membuat tampilan mobil lebih menarik, detailing memberikan manfaat jangka panjang. Hal ini penting agar kondisi kendaraan tetap prima dalam waktu lama.
Berikut 5 keuntungan yang bisa kamu dapatkan dari detailing mobil seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!
1. Melindungi Cat Mobil dari Kerusakan
Bagian luar mobil setiap hari harus menghadapi berbagai faktor yang berpotensi merusak cat. Contohnya debu, lumpur, air hujan, getah pohon, hingga paparan sinar matahari yang intens.
Jika dibiarkan terus-menerus, lapisan cat bisa mengalami oksidasi. Akibatnya warnanya memudar dan tampak kusam.
Melalui proses detailing, permukaan cat dibersihkan secara menyeluruh. Setelah itu diberi perlindungan tambahan seperti wax, sealant, atau coating.
Lapisan pelindung ini membantu mengurangi dampak buruk dari cuaca dan kontaminasi. Dengan demikian warna cat tetap terjaga lebih lama dan terlihat lebih segar.
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