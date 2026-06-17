4 Risiko Ini Bisa Bikin Kamu Menyesal, Jangan Asal Ganti Lampu Motor ke LED

JawaPos.com – Lampu LED menjadi salah satu aksesori yang paling sering dipilih pemilik motor untuk meningkatkan pencahayaan. Selain dikenal lebih terang, lampu jenis ini juga diklaim lebih hemat energi dan memiliki usia pakai yang lebih panjang dibandingkan lampu halogen konvensional.

Namun, mengganti lampu motor ke LED tidak bisa dilakukan sembarangan. Jika pemasangannya tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan atau sistem kelistrikan motor, berbagai masalah justru bisa muncul.

Mulai dari gangguan pada sistem kelistrikan hingga potensi hilangnya garansi kendaraan.

Berikut 4 risiko yang perlu kamu pahami sebelum memutuskan mengganti lampu motor standar dengan lampu LED seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Lampu LED Bisa Bermasalah pada Motor dengan Sistem AC Tidak semua sepeda motor dirancang untuk langsung menggunakan lampu LED. Pada motor yang masih memakai sistem kelistrikan AC, lampu LED sering kali tidak dapat bekerja secara optimal karena membutuhkan suplai arus yang lebih stabil.

Jika pemasangan dilakukan tanpa penyesuaian seperti penggunaan converter DC atau driver khusus, lampu bisa berkedip, redup, atau bahkan cepat rusak.

Dalam beberapa kasus, ketidaksesuaian ini juga dapat berdampak pada komponen kelistrikan lainnya.

2. Berpotensi Menimbulkan Kerusakan pada Sistem Kelistrikan Kesalahan saat pemasangan lampu LED dapat memicu gangguan pada aliran listrik kendaraan. Sambungan kabel yang tidak tepat atau penggunaan komponen yang tidak sesuai spesifikasi berisiko membuat arus listrik menjadi tidak stabil.

Akibatnya, sejumlah komponen penting seperti kiprok, sistem pengisian aki, hingga kabel kelistrikan dapat mengalami kerusakan. Jika dibiarkan, biaya perbaikannya tentu bisa jauh lebih mahal dibandingkan harga lampu LED itu sendiri.