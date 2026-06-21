Motor Mogok Saat Starter? Cek 6 Penyebab Sering Terabaikan!

JawaPos.com - Motor yang tiba-tiba tidak mau distarter memang bisa bikin panik. Apalagi kalau kamu sedang terburu-buru atau harus segera berangkat.

Banyak orang langsung mengira aki soak atau dinamo rusak. Padahal kenyataannya tidak selalu sesederhana itu.

Dalam sistem motor, proses starter melibatkan banyak komponen kecil yang saling terhubung. Mulai dari saklar, relay, sekring, sampai busi.

Kalau salah satu saja tidak bekerja normal, mesin bisa gagal menyala. Meski komponen lain masih dalam kondisi baik.

Karena itu, penting tidak langsung mengganti part. Tapi cek satu per satu sumber masalahnya secara bertahap.

Berikut 6 cara cek motor sulit distarter seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Periksa Saklar Rem

Hal paling dasar yang sering terlupakan adalah switch rem. Tekan tuas rem kiri atau kanan lalu cek apakah lampu rem menyala.

Kalau lampu tak hidup, besar kemungkinan switch rem bermasalah. Kamu bisa mencoba membersihkannya menggunakan contact cleaner.