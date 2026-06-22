Scomadi Turismo Technica 200w Frank Sanderson Edition II Meluncur Terbatas

Turismo Technica 200w Frank Sanderson Edition II. (Dok. Scomadi)
JawaPos.com - Scomadi Indonesia kembali menghadirkan model spesial bagi para pecinta skuter premium melalui peluncuran Turismo Technica 200w Frank Sanderson Edition II.
Edisi terbatas ini dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada Frank Sanderson, sosok yang memiliki peran besar dalam perjalanan dan perkembangan merek Scomadi serta sejarah balap yang menjadi bagian penting identitas brand tersebut.
Aditya Ardianto, General Manager Sales, Scomadi Indonesia, mengatakan, Frank Sanderson Edition telah menjadi salah satu model Scomadi yang paling diminati sejak diperkenalkan pada tahun 2024.
“Antusiasme yang luar biasa dari pelanggan dan kolektor mendorong kami untuk menghadirkan Frank Sanderson Edition II sebagai penerus yang lebih eksklusif. Dengan produksi yang dibatasi hanya 100 unit, desain yang unik, dan berbagai perlengkapan khusus, model ini menjadi representasi sempurna dari warisan balap Scomadi sekaligus menawarkan nilai koleksi yang tinggi bagi para penggemar dan kolektor,” kata Aditya.
Model terbaru ini hanya diproduksi sebanyak 100 unit di seluruh dunia, menjadikannya salah satu varian paling eksklusif yang pernah ditawarkan Scomadi.
Kehadirannya melanjutkan kesuksesan Frank Sanderson Edition generasi pertama yang diperkenalkan pada 2024. Saat itu, seluruh unit yang tersedia berhasil terjual dan kini menjadi buruan para kolektor Scomadi di berbagai negara.
Secara tampilan, Turismo Technica 200w Frank Sanderson Edition II mengusung kombinasi warna Garnet Red yang dipadukan dengan aksen Lightning Yellow.
Perpaduan tersebut menghadirkan nuansa sporty sekaligus menegaskan karakter balap yang telah lama melekat pada Scomadi.
Keunikan model ini juga terlihat dari sejumlah aksesori dan detail khusus yang hanya tersedia pada edisi terbatas tersebut.
Beberapa di antaranya meliputi lampu sorot ganda di bagian depan, grafis eksklusif Sandertune, nomor balap legendaris 357, fly screen bergaya sport, hingga sistem knalpot sport yang memperkuat kesan agresif pada tampilannya.
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