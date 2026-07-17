Royal Enfield Shotgun 650 Edisi Terbaras Resmi Dirilis, Indonesia Hanya Kebagian Kuot 4 Unit

Royal Enfield resmi membuka registrasi untuk pembelian Shotgun 650 x Rough Crafts Edition, sepeda motor edisi terbatas hasil kolaborasi dengan builder kustom Rough Crafts. (Antara/Royal Enfield)

JawaPos.com - Royal Enfield resmi membuka registrasi untuk pembelian Shotgun 650 x Rough Crafts Edition, sepeda motor edisi terbatas hasil kolaborasi dengan builder kustom Rough Crafts, dengan kuota hanya empat unit untuk pasar Indonesia.

Head of Custom & Motorsports Royal Enfield Adrian John Sellers mengatakan edisi terbaru tersebut merupakan interpretasi baru dari filosofi Shotgun 650 yang mengedepankan kustomisasi.

"Edisi terbaru ini merupakan interpretasi baru dari filosofi Shotgun 650 yang mengutamakan kustomisasi. Desainnya terinspirasi dari motor kustom Caliber Royale dan selaras dengan identitas khas Rough Crafts yang mengusung warna hitam dan emas," ujar Adrian melalui rilis pers, Jumat.

Registrasi dibuka secara global mulai 15 Juli hingga 29 Juli 2026. Di Indonesia, empat pelanggan pertama yang berhasil menyelesaikan proses pembelian pada program exclusive drop yang berlangsung pada 29 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak memiliki motor edisi kolektor tersebut.

Secara global, motor edisi terbatas ini diproduksi dalam jumlah terbatas, yakni masing-masing 25 unit untuk India, kawasan Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika Utara, serta empat unit bernomor khusus untuk Indonesia.

Shotgun 650 x Rough Crafts Edition terinspirasi dari motor kustom Caliber Royale yang pertama kali diperkenalkan pada ajang EICMA 2025, kemudian ditampilkan di Motoverse 2025 dan menarik perhatian para penggemar Royal Enfield di berbagai negara.

Adrian menambahkan, edisi terbatas tersebut menghadirkan karya seni, craftsmanship, serta siluet khas Rough Crafts kepada komunitas pengendara Royal Enfield di seluruh dunia sekaligus menunjukkan potensi platform Shotgun 650 sebagai basis kustomisasi.

Motor ini mengusung kombinasi warna Gloss Jet Black dan Matt Stealth Black dengan aksen Gold Leaf, emblem kolaborasi berbahan kuningan cor, nomor edisi terbatas pada tangki bahan bakar, spion bar-end hitam, jok kulit bertekstur quilted, pelek alloy contrast-cut, serta tabung fork berwarna emas.