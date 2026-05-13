HMID Pastikan Pembaruan Software Palisade sudah Berjalan

JawaPos - Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia (HMID) Fransiscus Soerjopranoto memastikan pembaruan perangkat lunak (software) untuk SUV Hyundai Palisade di Indonesia telah berjalan menyusul kasus kursi elektrik yang terjadi di Amerika Serikat.

Fransiscus mengatakan pembaruan sistem dilakukan melalui mekanisme over the air (OTA) sehingga dapat diunduh langsung ke kendaraan tanpa perlu penanganan rumit di bengkel.

“Kita sudah melakukan yang namanya pembaharuan software. Karena itu mudah sekali kok, kita melakukannya itu melalui over the air atau OTA,” kata Fransiscus di Jakarta, Rabu (13/5).

Menurut dia, pembaruan tersebut dilakukan untuk mencegah potensi masalah pada mekanisme kursi elektrik agar kasus serupa tidak terjadi pada kendaraan di Indonesia.

Ia menyebut proses pembaruan perangkat lunak sudah berlangsung dan sebagian besar kendaraan terdampak telah menerima pembaruan sistem.

“Ini sudah berjalan dan sudah sekitar hampir lebih dari setengah itu sudah ter-update secara programnya. Apabila sudah ter-update programnya makanya mobil itu dinyatakan aman,” kata Fransiscus.

Sebelumnya, Hyundai melakukan penarikan kembali (recall) puluhan ribu unit Palisade di Amerika Serikat setelah muncul laporan insiden terkait mekanisme kursi elektrik.