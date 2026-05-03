9 SUV 7 Seater Terbaik 2026 yang Paling Diburu Orang Indonesia, Nomor 7 Bikin Rival Ketar-ketir!

JawaPos.com - SUV 7 seater masih menjadi primadona pasar otomotif Indonesia pada 2026. Bukan cuma karena tampil gagah dan muat banyak penumpang, mobil jenis ini kini makin diminati karena menawarkan kombinasi kenyamanan, fitur modern, hingga kemampuan melibas berbagai kondisi jalan.

Menariknya, tren SUV tahun ini mulai bergeser. Konsumen tak lagi hanya mencari mobil bongsor bermesin diesel, tetapi juga SUV keluarga yang irit, nyaman dipakai harian, dan dibekali teknologi keselamatan canggih.

Mulai dari Toyota Fortuner yang legendaris, Mitsubishi Pajero Sport yang terkenal tangguh, hingga Hyundai Santa Fe Hybrid yang futuristis, berikut 10 rekomendasi SUV 7 seater terbaik 2026 yang paling banyak diburu masyarakat Indonesia.

1. Toyota Fortuner

Toyota Fortuner masih menjadi SUV 7 penumpang paling populer di Indonesia. Mobil ini terkenal tangguh, punya resale value tinggi, dan cocok untuk penggunaan dalam kota maupun perjalanan luar daerah.

SUV ladder frame ini juga tetap jadi favorit pejabat hingga keluarga mapan karena aura premiumnya kuat.

Mobil ini dibekali dengan spesifikasi mesin: 2.4L diesel & 2.8L diesel yang mampu menghasilkan tenaga: hingga 203 PS dan torsi: hingga 500 Nm. Menggunakan transmisi: 6AT berpenggerak penggerak: 4x2 & 4x4.

Kisaran Harga antara Rp 583 juta – Rp 788 juta. Mobil ini masih diburu konsumen karena alasan mempunyai mesin diesel bandel, kabin luas dan nilai jual kembali tinggi serta cocok untuk segala medan.

Tampilan Mitsubishi Pajero Sport. (carscoops.com)

2. Mitsubishi Pajero Sport