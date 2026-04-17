Tragedi Bocah Tewas Terjepit Kursi Palisade, Ini Respons Hyundai Indonesia

JawaPos.com-Tragedi memilukan terjadi akibat kegagalan fitur keselamatan pada SUV premium Hyundai Palisade. Seorang anak berusia dua tahun dilaporkan meninggal dunia setelah terjepit kursi lipat otomatis di baris kedua atau ketiga kendaraan.

Insiden tersebut langsung memicu penarikan kembali (recall) secara global. Permasalahan bersumber dari sistem anti-pinch, yakni fitur yang dirancang untuk menghentikan pergerakan kursi saat mendeteksi adanya objek. Namun dalam kondisi tertentu, sistem ini dilaporkan gagal bekerja sehingga kursi tetap menutup.

Mengacu laporan The Korean Car Blog, Hyundai telah menghentikan sementara penjualan varian tertentu di Amerika Serikat, Kanada, dan Korea Selatan sejak 14 Maret 2026. Kendaraan yang terdampak merupakan produksi hingga 11 Maret 2026, dengan jumlah mencapai puluhan ribu unit di masing-masing kawasan.

Merespons hal tersebut, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Fransiscus Soerjopranoto, menegaskan pihaknya masih menunggu arahan teknis dari prinsipal global.

“Kami masih terus berkoordinasi dengan Hyundai Motor Company untuk memastikan langkah penanganan yang tepat di Indonesia. Karena kasus ini terjadi secara global dan bukan spesifik di satu negara saja,” ujar Fransiscus saat ditemui di Hyundai N Brand Experience Center, SCBD, Jakarta Selatan.

Ia juga memastikan konsumen Palisade di Tanah Air tidak perlu khawatir berlebihan. Pasalnya, solusi yang disiapkan tidak mengharuskan kendaraan masuk bengkel.

“Perbaikannya nantinya dilakukan melalui pembaruan sistem secara OTA (over the air), jadi pelanggan tidak perlu datang ke bengkel. Sistem kendaraan akan diperbarui secara otomatis untuk mengatasi potensi masalah tersebut,” jelasnya.