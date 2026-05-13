Hyundai Sambut Positif Rencana Insentif untuk EV Berbasis Baterai Nikel

Ioniq 5, salah satu mobil listrik yang diluncurkan Hyundai untuk pasar Indonesia. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto menyambut positif rencana pemerintah memberikan insentif lebih besar bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel, karena dinilai dapat mendukung pertumbuhan pasar otomotif nasional sekaligus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri.
Fransiscus mengatakan kebijakan insentif kendaraan listrik (EV) dilatarbelakangi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik untuk kendaraan berbahan bakar bensin maupun diesel, yang terjadi cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir.
“Jadi yang pertama kita lihat memang harga bensin baik itu untuk mobil-mobil bensin ataupun mobil-mobil diesel itu harganya naiknya cukup signifikan. Jadi diperlukan istilahnya pengganti untuk fuel price. Nah makanya pemerintah memberikan yang namanya insentif tersebut,” kata Fransiscus di Jakarta, Rabu.
Frans menilai kebijakan tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan penjualan kendaraan listrik di Indonesia, tidak hanya bagi Hyundai tetapi juga seluruh produsen otomotif yang bermain di segmen EV.
“Dan kita melihat ini merupakan suatu peluang untuk kita bisa lebih banyak lagi melakukan penjualan. Bukan hanya untuk Hyundai tapi untuk seluruh pabrikan, baik itu Japanese maker ataupun Chinese maker,” ujarnya.
Terkait wacana prioritas insentif bagi mobil listrik berbasis baterai nikel, Fransiscus mengatakan banyak pihak mengaitkan penggunaan baterai nikel dengan Hyundai, terutama karena perusahaan telah membangun pabrik di Karawang.
Menurut dia, Hyundai sejak awal memang ingin memaksimalkan penggunaan nikel lokal sebagai bagian dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam