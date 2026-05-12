Honda Krisis di China, Produksi ZR-V hingga Mobil Listrik e:NS1 Mulai Dipangkas dan Cuci Gudang

JawaPos.com - Tekanan besar tengah menghantam bisnis Honda di pasar otomotif China. Penjualan yang jeblok hampir 50 persen pada April 2026 membuat pabrikan asal Jepang itu mulai memangkas produksi sejumlah model andalannya, mulai dari Honda ZR-V, Fit, hingga mobil listrik e:NS1.

Bahkan beberapa model disebut sudah memasuki fase akhir distribusi di dealer akibat kalah bersaing dengan merek lokal China yang makin agresif.

Honda mulai melakukan langkah efisiensi besar di China setelah penjualan kendaraan mereka terus mengalami penurunan sepanjang tahun ini.

Sejumlah model berbahan bakar bensin maupun elektrifikasi kini dilaporkan mengalami pembatasan produksi, penghentian pemesanan baru, hingga hanya menyisakan stok lama di jaringan dealer.

Berdasarkan data terbaru, Honda hanya mampu menjual 22.595 kendaraan di China sepanjang April 2026. Angka tersebut turun 48,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara total penjualan Januari-April 2026 tercatat 145.065 unit atau turun 28 persen secara tahunan.

Di China, Honda menjalankan bisnis melalui dua perusahaan patungan, yakni GAC Honda dan Dongfeng Honda.

Honda ZR-V dan Fit Mulai Kehabisan Produksi SUV kompak Honda ZR-V menjadi salah satu model yang terdampak cukup besar. Mobil yang pertama kali hadir di China pada 2022 itu kini mulai jarang ditemukan dalam promosi dealer maupun sistem pemesanan kendaraan baru.

Sebagian dealer disebut hanya fokus menjual stok lama dengan potongan harga besar. Harga ZR-V bahkan dilaporkan turun drastis menjadi sekitar 84.800 yuan dari harga awal yang sempat menyentuh 210.000 yuan saat pertama diluncurkan.

Tak hanya ZR-V, hatchback Honda Fit juga dikabarkan memasuki fase penghentian pemesanan. Sejumlah dealer di China disebut sudah tidak lagi menerima order baru sejak awal 2026 dan hanya menghabiskan unit yang tersedia di gudang.