BYD Dukung Pemerintah Beri Insentif EV yang Menggunakan Baterai Nikel

Presiden Director PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao (kiri) dan Head of Marketing PR & Government Relation PT BYD Motor Indonesia Luther T. Pandjaitan. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pabrikan otomotif asal China, BYD yang memasarkan kendaraan elektrifikasinya di Indonesia memberikan dukungannya terhadap pemerintah Indonesia yang saat ini masih menggodok peraturan terkait insentif EV yang menggunakan baterai berbahan nikel
Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan mengatakan bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan yang positif. Aturan ini juga menjadi booster adopsi EV di Indonesia.
“Tapi saya percaya insentif dari pemerintah, bisa sesegera mungkin mendukung transisi energi dan mengurangi subsidi bahan bakar, apalagi dengan uncertainty dan situasi geopolitik sekarang menjadi semakin kompleks ya untuk tetap bergantung pada energi fosil,” kata Luther Panjaitan di Jakarta, Selasa.
BYD sudah memiliki strategi jangka panjang untuk mengikuti pasar di setiap negara, sehingga BYD selalu berkomitmen untuk mendukung aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menumbuhkan transisi penggunaan EV di Indonesia.
Strategi yang dimaksudkan oleh Luther meliputi berbagai macam aspek yang berkaitan dalam hal penjualan kendaraan elektrifikasi di pasar otomotif Indonesia.
“Kami telah menetapkan seluruhnya, mempertimbangkan berbagai macam aspek termasuk dari sisi produksi, ekosistem yang akan dibangun, gaya dalam menentukan jaringan penjualan, kemudian pertimbangan terhadap package terhadap pengendaraannya, yaitu seperti after sales, commitment dari warranty, lalu baterai,” jelas Luther.
