Produsen Dukung Keputusan Pemprov DKI Jakarta Lanjutkan Insentif untuk Kendaraan Listrik

Ilustrasi mobil listrik sedang mengisi daya, (Freepik)
JawaPos.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan bahwa sejumlah insentif bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KMLBB) masih terus berlanjut. Langkah ini sendiri diambil untuk mendukung percepatan transisi energi bersih
Alhasil, warga Jakarta yang menggunakan kendaraan listrik akan tetap bisa menikmati bebas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga bebas dari aturan ganjil genap. Menanggapi hal ini, sebagai salah satu pemain pada pasar kendaraan elektrifikasi, Jaecoo menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti kebijakan dan aturan dari pemerintah.
’’Tentunya kami Jaecoo akan taat dan patuh terhadap regulasi dari pemerintah. Dan, Jaecoo sangat menghargai akan kebijakan tersebut,” kata Head of Marketing Jaecoo Indonesia Mohamad Ilham Pratama saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (5/5).
Teruntuk kendaraan elektrifikasi, Ilham menegaskan bahwa Jaecoo memiliki sejumlah produk seperti di lini BEV (Battery Electric Vehicle) dengan J5 EV, dan Plug in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) atau Super Hybrid System (SHS) dengan J7 SHS-P dan J8 SHS-P ARDIS.
’’Untuk Jaecoo J5 EV, Alhamdulillah, menjadi EV nomor 1 berdasarkan data Gaikindo. Angka tersebut, tentunya dengan adanya permintaan tinggi, dan Jaecoo Indonesia terus berupaya untuk dapat memenuhinya dengan mendistribusikannya lebih cepat,” jelas dia.
Sementara itu, pemain pada pasar elektrifikasi lainnya, Polytron, menegaskan bahwa insentif seharusnya memang harus dilakukan. Sebab, industri EV sendiri masih dalam tahap awal.
’’Industri EV masih di tahap embrio, dan kedepannya semakin banyak kendaraan BBM yang beralih ke listrik akan membuat subsidi pemerintah berkurang dan bisa dipakai untuk kepentingan lain,” jelas Commercial Director Polytron Tekno Wibowo kepada JawaPos.com. (*)
