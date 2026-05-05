Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Selasa, 5 Mei 2026 | 23.28 WIB

Produsen Dukung Keputusan Pemprov DKI Jakarta Lanjutkan Insentif untuk Kendaraan Listrik

Ilustrasi mobil listrik sedang mengisi daya, (Freepik) - Image

Ilustrasi mobil listrik sedang mengisi daya, (Freepik)

JawaPos.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan bahwa sejumlah insentif bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KMLBB) masih terus berlanjut. Langkah ini sendiri diambil untuk mendukung percepatan transisi energi bersih

Alhasil, warga Jakarta yang menggunakan kendaraan listrik akan tetap bisa menikmati bebas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga bebas dari aturan ganjil genap. Menanggapi hal ini, sebagai salah satu pemain pada pasar kendaraan elektrifikasi, Jaecoo menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti kebijakan dan aturan dari pemerintah.

’’Tentunya kami Jaecoo akan taat dan patuh terhadap regulasi dari pemerintah. Dan, Jaecoo sangat menghargai akan kebijakan tersebut,” kata Head of Marketing Jaecoo Indonesia Mohamad Ilham Pratama saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (5/5).

Teruntuk kendaraan elektrifikasi, Ilham menegaskan bahwa Jaecoo memiliki sejumlah produk seperti di lini BEV (Battery Electric Vehicle) dengan J5 EV, dan Plug in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) atau Super Hybrid System (SHS) dengan J7 SHS-P dan J8 SHS-P ARDIS.

’’Untuk Jaecoo J5 EV, Alhamdulillah, menjadi EV nomor 1 berdasarkan data Gaikindo. Angka tersebut, tentunya dengan adanya permintaan tinggi, dan Jaecoo Indonesia terus berupaya untuk dapat memenuhinya dengan mendistribusikannya lebih cepat,” jelas dia.

Sementara itu, pemain pada pasar elektrifikasi lainnya, Polytron, menegaskan bahwa insentif seharusnya memang harus dilakukan. Sebab, industri EV sendiri masih dalam tahap awal.

’’Industri EV masih di tahap embrio, dan kedepannya semakin banyak kendaraan BBM yang beralih ke listrik akan membuat subsidi pemerintah berkurang dan bisa dipakai untuk kepentingan lain,” jelas Commercial Director Polytron Tekno Wibowo kepada JawaPos.com. (*)

 

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Produsen Tunggu Kepastian di Tengah Aturan Baru Pajak EV - Image
Otomotif

Produsen Tunggu Kepastian di Tengah Aturan Baru Pajak EV

Jumat, 24 April 2026 | 06.17 WIB

Menkeu Purbaya Usulkan Insentif Motor Listrik Diberlakukan Tahun Ini - Image
Otomotif

Menkeu Purbaya Usulkan Insentif Motor Listrik Diberlakukan Tahun Ini

Sabtu, 25 April 2026 | 06.24 WIB

Tegaskan Prinsip “No Service, No Pay”, BGN: Insentif SPPG Bisa Langsung Dihentikan - Image
Nasional

Tegaskan Prinsip “No Service, No Pay”, BGN: Insentif SPPG Bisa Langsung Dihentikan

Jumat, 3 April 2026 | 16.56 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore