Komunitas JMC Ramaikan MAXI Tour Boemi Nusantara 2026 Jelajahi Lampung Uji Performa Skutik Premium

Journalist MAX Community (JMC) bersama salah satu club Yamaha di Lampung berfoto bersama Wakil Bupati Lampung Selatan berfoto di Halaman Kantor Bupati. (Istimewa)

JawaPos.com - Keseruan touring premium MAXI Tour Boemi Nusantara 2026 (MTBN) kembali berlanjut. Kali ini rombongan Yamaha bersama komunitas Journalist MAX Community (JMC) menjajal rute Jakarta–Lampung sejauh lebih dari 400 kilometer.

Tak sekadar touring, para peserta diajak menikmati keindahan wisata Lampung mulai dari Menara Siger, Pulau Pahawang, hingga Sabana Gunung Rajabasa sambil merasakan performa skutik MAXI Yamaha terbaru berteknologi “TURBO”.

Rangkaian touring eksploratif MAXI Tour Boemi Nusantara 2026 (MTBN) terus berlanjut setelah sukses digelar di Toba Samosir dan Bengkulu. Memasuki etape ketiga, menjelajahi keindahan Lampung melalui perjalanan touring Jakarta–Lampung pada 8–11 Mei 2026.

Event ini bukan sekadar touring biasa. Selain memberikan pengalaman berkendara jarak jauh menggunakan lini skutik premium MAXI Yamaha, peserta juga diajak mengeksplorasi destinasi wisata alam, budaya, hingga kuliner khas yang ada di Bumi Ruwa Jurai.

Sebanyak 28 member JMC ambil bagian dalam perjalanan sejauh lebih dari 400 kilometer tersebut. Para peserta menggunakan berbagai lini skutik MAXI Yamaha seperti Yamaha NMax Turbo dan Yamaha Aerox Alpha Turbo yang telah dibekali teknologi YECVT untuk mendukung performa touring jarak jauh.

Business Head PT Lautan Teduh Interniaga, Yagi Adisuseno, mengatakan antusiasme masyarakat dan komunitas MAXI Yamaha di Lampung sangat tinggi terhadap penyelenggaraan MTBN.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi wisata Lampung kepada masyarakat luas.

“Melalui MTBN, semakin banyak masyarakat yang melihat bahwa Lampung memiliki potensi wisata yang tidak kalah menarik dibanding daerah lainnya di Indonesia,” ujar Yagi.

Sebelum touring dimulai, peserta terlebih dahulu melakukan pengecekan kendaraan di bengkel resmi Yamaha. Proses servis dilakukan menggunakan aplikasi My Yamaha Motor untuk mempermudah booking service hingga pencarian dealer resmi terdekat.

Para peserta juga menggunakan oli premium Yamalube TURBO MATIC guna menjaga performa motor tetap optimal selama perjalanan lintas provinsi.

Eksplorasi Wisata Lampung

Perjalanan hari pertama dimulai dari dealer Yamaha Mekar Veteran Bintaro menuju Pelabuhan Merak sebelum menyeberang ke Bakauheni, Lampung Selatan.

Sesampainya di Lampung, rombongan langsung diajak menjelajahi sejumlah destinasi wisata ikonik seperti Menara Siger, Pantai Pasir Putih, Sabana Gunung Rajabasa, Dermaga Canti, hingga Desa Wisata Kelawi yang terkenal dengan wisata paralayang di Bukit Batu Alif.

Perjalanan hari pertama ditutup dengan menikmati panorama malam Kota Bandar Lampung dari Puncak Bukit Randu.

Memasuki hari kedua, peserta touring melanjutkan eksplorasi menuju Pulau Pahawang yang terkenal dengan keindahan wisata bawah lautnya.

Di lokasi tersebut, peserta diajak menikmati panorama laut eksotis dan mengunjungi sejumlah spot favorit seperti Pulau Kelagian Besar, Pulau Pahawang Besar, Taman Bawah Laut Nemo, hingga Cukuh Bedil.

Tak hanya berwisata, peserta juga melakukan penanaman bibit mangrove sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan pesisir Lampung.

Performa NMax Turbo dan Aerox Alpha Turbo Diuji

Selama touring berlangsung, peserta melintasi berbagai karakter jalan mulai dari rute perkotaan, jalur menanjak, tikungan ekstrem, hingga trek lurus di sepanjang pesisir Lampung Selatan.

Kondisi tersebut dimanfaatkan peserta untuk merasakan langsung performa teknologi YECVT yang disematkan pada NMAX TURBO dan Aerox Alpha Turbo.

Teknologi tersebut menghadirkan sensasi akselerasi yang lebih responsif, terutama saat menyalip kendaraan maupun melibas tanjakan.

Pada hari ketiga, rangkaian MTBN diisi dengan community gathering bersama komunitas MAXI Yamaha Lampung di Sanggar Beach, Kalianda.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar yang ikut melakukan city ride bersama rombongan touring.

Dalam kesempatan itu, Yamaha juga memperkenalkan aplikasi terbaru Yamaha Motor On (Y-ON) yang menjadi pusat layanan digital terintegrasi bagi konsumen Yamaha.

Salah satu peserta touring dari JMC, R. Satrio Adhy Putro, mengaku mendapatkan pengalaman berbeda selama mengikuti MTBN Lampung.

Menurutnya, kombinasi antara kenyamanan berkendara, destinasi wisata eksotis, hingga kebersamaan dengan komunitas membuat perjalanan terasa sangat berkesan.

Berakhirnya etape Lampung sekaligus menjadi penutup rangkaian MTBN di Pulau Sumatera. Selanjutnya, touring MAXI Tour Boemi Nusantara 2026 akan berlanjut ke Pulau Jawa dengan berbagai destinasi baru yang siap dijelajahi bersama para pecinta skutik premium Yamaha.