Lebih dari 500 Rider Ramaikan Classy Ride & Chill 2026, Matic Tak Lagi Sekadar Kendaraan Harian

JawaPos.com - Pasar skutik bergaya classy atau retro modern terus menunjukkan pertumbuhan di Indonesia, khususnya di Bali.

Karakter motor yang menggabungkan desain stylish, posisi berkendara nyaman, dan fitur modern membuat segmen ini semakin diminati pengguna muda.

Motor-motor di segmen classy kini tak hanya digunakan untuk mobilitas harian, tetapi juga mulai identik dengan aktivitas lifestyle seperti touring santai, city riding, hingga modifikasi ringan.

Di Bali, tren tersebut terlihat dari meningkatnya aktivitas komunitas pengguna skutik classy yang menggelar riding bersama menuju kawasan wisata seperti Bedugul.

Karakter jalanan Bali yang beragam, mulai dari area perkotaan hingga jalur pegunungan, dinilai cocok dengan tipikal skutik retro modern yang mengutamakan kenyamanan berkendara.

Salah satu faktor yang membuat segmen ini berkembang adalah desain motor yang dianggap lebih fleksibel untuk menunjang gaya berpakaian dan kebutuhan harian pengguna muda.

Melihat tingginya tren skutik classy di Bali, Yamaha menggelar acara Classy Ride & Chill yang diikuti lebih dari 560 pengguna motor Classy Yamaha pada 10 Mei 2026.

Pengguna Yamaha Classy lakukan riding menyusuri wisata di Bali. (dok. YMII)