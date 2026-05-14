Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 15 Mei 2026 | 00.48 WIB

Lebih dari 500 Rider Ramaikan Classy Ride & Chill 2026, Matic Tak Lagi Sekadar Kendaraan Harian

Pengguna Yamaha Classymengikuti perjalanan riding di Bali. (dok. YMII)

Pengguna Yamaha Classymengikuti perjalanan riding di Bali. (dok. YMII)

JawaPos.com - Pasar skutik bergaya classy atau retro modern terus menunjukkan pertumbuhan di Indonesia, khususnya di Bali.

 Karakter motor yang menggabungkan desain stylish, posisi berkendara nyaman, dan fitur modern membuat segmen ini semakin diminati pengguna muda.

Motor-motor di segmen classy kini tak hanya digunakan untuk mobilitas harian, tetapi juga mulai identik dengan aktivitas lifestyle seperti touring santai, city riding, hingga modifikasi ringan.
 
Di Bali, tren tersebut terlihat dari meningkatnya aktivitas komunitas pengguna skutik classy yang menggelar riding bersama menuju kawasan wisata seperti Bedugul.
 
Karakter jalanan Bali yang beragam, mulai dari area perkotaan hingga jalur pegunungan, dinilai cocok dengan tipikal skutik retro modern yang mengutamakan kenyamanan berkendara.
 
Salah satu faktor yang membuat segmen ini berkembang adalah desain motor yang dianggap lebih fleksibel untuk menunjang gaya berpakaian dan kebutuhan harian pengguna muda.
 
Melihat tingginya tren skutik classy di Bali, Yamaha menggelar acara Classy Ride & Chill yang diikuti lebih dari 560 pengguna motor Classy Yamaha pada 10 Mei 2026.
 

Pengguna Yamaha Classy lakukan riding menyusuri wisata di Bali. (dok. YMII)

 

Selain tampilan, aspek ergonomi juga menjadi perhatian konsumen. Dek kaki luas, jok lebar, dan posisi duduk rileks membuat skutik classy cukup nyaman digunakan untuk perjalanan jarak menengah maupun penggunaan harian di area perkotaan.
 
Di sisi teknis, motor pada segmen ini umumnya sudah dibekali mesin 125 cc dengan teknologi hemat bahan bakar dan fitur penunjang modern seperti smart key system hingga panel meter digital.
 
Fenomena berkembangnya motor classy juga ikut mendorong munculnya budaya riding santai atau chill riding di kalangan komunitas roda dua.
 
Aktivitas touring kini tidak lagi identik dengan motor sport atau moge, melainkan mulai bergeser ke skutik bergaya retro yang lebih santai dan nyaman digunakan bersama komunitas.
 
Selain riding, kegiatan komunitas skutik classy biasanya juga diisi dengan kontes modifikasi ringan, outfit challenge, hingga aktivitas kreatif lain yang lekat dengan budaya anak muda perkotaan.
 
Tren ini menunjukkan bahwa pasar roda dua Indonesia kini semakin berkembang, di mana konsumen tidak hanya mempertimbangkan performa dan efisiensi bahan bakar, tetapi juga desain, kenyamanan, dan unsur lifestyle dalam memilih kendaraan.

