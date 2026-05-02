Leapmotor B10 Meluncur, SUV Listrik Futuristik dengan Jarak Tempuh 516 Km

CEO PT Indomobil National Distributor Tan Kim Piauw bersama produk Leapmotor B10 yang dipajang pada Beijing Auto Show 2026 di Capital International Exhibition & Convention Center, Beijing, Tiongkok, Minggu (26/4). (ANTARA/Abdu Faisal)
JawaPos.com-Leapmotor memperkenalkan model terbaru, Leapmotor B10, di tengah persaingan kendaraan listrik global yang semakin ketat. SUV listrik kompak ini mengusung perpaduan desain modern, teknologi digital, dan efisiensi energi untuk menarik pasar yang lebih luas.
Salah satu hal yang mencuri perhatian adalah penggunaan ban berbeda antara depan dan belakang. Ban depan berukuran 225/50 R18, sementara belakang 235/50 R18. Konfigurasi ini membantu meningkatkan stabilitas saat menikung dan menjaga traksi tetap optimal, didukung tenaga hingga 218 hp.
Dari sisi tampilan, B10 tampil minimalis dengan lampu DRL LED horizontal dan lampu utama terpisah di bumper. Gagang pintu model flush serta bodi aerodinamis menambah kesan futuristik.
Secara dimensi, panjangnya 4.515 mm, lebar 1.885 mm, dan wheelbase 2.735 mm, dengan ground clearance 170 mm. Ukuran ini membuatnya bersaing di segmen SUV kompak hingga menengah, termasuk dengan Leapmotor C10.
Untuk performa, varian tertinggi dibekali baterai 67,1 kWh dengan jarak tempuh hingga 516 km (NEDC). Pengisian cepat DC hingga 168 kW memungkinkan pengisian 30–80 persen dalam sekitar 30 menit.
B10 juga mengusung teknologi Cell-to-Chassis (C2C), yang mengintegrasikan baterai ke struktur kendaraan. Hasilnya, kabin lebih lega sekaligus meningkatkan stabilitas dan kekakuan bodi.
Masuk ke interior, SUV ini dilengkapi layar sentuh 14,6 inci dan panel instrumen digital 8,8 inci, ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 8155. Kabin terasa lapang berkat panoramic roof, dengan kapasitas bagasi hingga 1.700 liter saat kursi belakang dilipat.
Dari sisi keselamatan, B10 dibekali 17 fitur ADAS seperti Adaptive Cruise Control, Autonomous Emergency Braking, hingga Blind Spot Detection, dengan target peringkat lima bintang Euro NCAP.
