Performa Ban Mobil Bisa Turun Karena 4 Kebiasaan Ini

Ilustrasi ban mobil
JawaPos.com - Kondisi ban mobil punya peran penting dalam menjaga kenyamanan sekaligus keselamatan saat berkendara. Sayangnya, masih banyak pengemudi yang kurang memperhatikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi performa ban, padahal dampaknya bisa cukup berbahaya ketika mobil digunakan sehari-hari.
Performa ban yang mulai menurun bukan hanya membuat kendaraan terasa kurang nyaman dikendarai, tetapi juga dapat mengurangi daya cengkeram hingga meningkatkan risiko kehilangan kendali di jalan. Karena itu, penting bagi kamu untuk memahami sejumlah hal yang dapat memengaruhi kondisi ban agar tetap optimal.
Berikut beberapa faktor yang dapat membuat performa ban mobil menurun seperti dikutip dari Ibid Astra!
Tekanan angin menjadi salah satu faktor utama yang menentukan performa ban di jalan. Ban yang kekurangan tekanan angin ataupun terlalu keras sama-sama dapat mengurangi kenyamanan dan kestabilan kendaraan saat digunakan.
Selain itu, tekanan angin yang tidak sesuai standar juga memengaruhi luas permukaan ban yang bersentuhan langsung dengan jalan. Jika tekanan angin berada pada level ideal sesuai rekomendasi pabrikan, daya cengkeram ban akan bekerja lebih maksimal sehingga mobil terasa lebih stabil dan aman ketika dikendarai.
Ban juga memiliki batas kemampuan dalam menopang beban kendaraan. Jika mobil dipaksa membawa muatan melebihi kapasitas yang dianjurkan, kondisi ban bisa lebih cepat aus dan berisiko mengalami kerusakan.
Karena itu, kamu perlu memperhatikan distribusi barang bawaan agar tetap seimbang antara sisi kanan dan kiri mobil. Pembagian beban yang merata dapat membantu menjaga keseimbangan kendaraan sekaligus mengurangi tekanan berlebih pada salah satu sisi ban.
Semakin tinggi laju kendaraan, kemampuan ban dalam menjaga kestabilan mobil juga akan semakin berkurang. Kondisi ini biasanya lebih terasa ketika mobil melaju di tikungan atau saat pengemudi melakukan pengereman mendadak.
Risiko tersebut bisa semakin besar jika kendaraan membawa banyak muatan. Oleh sebab itu, penting untuk tetap menjaga kecepatan berkendara agar ban tetap mampu bekerja optimal dalam menjaga keseimbangan kendaraan di berbagai kondisi jalan.
