Tol Jagorawi Berlubang Bikin Ban Mobil Pecah, Jasa Marga Pastikan Jalan Sudah Normal, Korban Dapat Ganti Rugi

JawaPos.com - Jasa Marga mendapat laporan sejumlah kendaraan mengalami pecah ban di Tol Jagorawi arah Bogor, Jawa Barat. Musababnya adalah jalan berlubang yang cukup besar.

Atas insiden ini, Jasa Marga menyampaikan permintaan maaf karena ketidaknyamanan para pengguna jalan akibat kerusakan jalan. Petugas telah dikerahkan ke lapangan untuk melakukan perbaikan.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyaman para pengguna Jalan Tol Jagorawi, kami langsung mengidentifikasi dan melakukan perbaikan Kamis malam,” ujar Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) Widyatmiko Nursejati.

Perbaikan jalan saat ini sudah selesai. Jalan sudah bisa digunakan secara normal untuk kendaraan yang melintas.

Selain itu, Jasa Marga juga mengganti rugi atas kerusakan ban enam kendaraan akibat jalan tol rusak tersebut. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan.

“Kerusakan jalan yang berada di Jagowari telah diperbaiki dan enam kendaraan yang melaporkan kerusakan ban mendapatkan penggantian atas kerusakan ban,” jelasnya.

Widyatmiko menekankan bahwa Jasa Marga akan terus mengutamakan kenyamanan dan keselamatan para pengguna jalan. Segala bentuk hambatan yang ditemukan di jalan akan diselesaikan secepat mungkin.