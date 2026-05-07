Leapmotor B10 Resmi Masuk Indonesia, SUV Listrik China Rival BYD dan Chery Meluncur di GIIAS 2026

JawaPos.com - Persaingan mobil listrik di Indonesia semakin panas. Setelah BYD, Chery, hingga Aion, kini giliran merek asal China, Leapmotor, resmi masuk pasar Tanah Air lewat kerja sama dengan PT Indomobil National Motor. Model perdana yang akan diluncurkan adalah Leapmotor B10, SUV listrik dengan jarak tempuh hingga 600 kilometer yang siap debut di GIIAS 2026.

Di pasar mobil listrik Indonesia Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd atau Leapmotor resmi menggandeng PT Indomobil National Motor untuk memasarkan kendaraan listriknya di Indonesia.

Model pertama yang akan diperkenalkan ke publik Indonesia adalah Leapmotor B10, sebuah SUV listrik kompak yang dijadwalkan meluncur pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 pada akhir Juli mendatang.

Chief Executive Officer PT Indomobil National Motor, Tan Kim Piauw, memastikan peluncuran tersebut akan menjadi langkah awal Leapmotor memasuki pasar otomotif nasional.

“Kami sudah umumkan bahwa mobil merek Leapmotor ini akan kami luncurkan nanti waktu di GIIAS 2026,” ujar Tan Kim Piauw di Jakarta, Rabu (6/5).

Leapmotor B10 sendiri merupakan SUV listrik global yang cukup populer di pasar China. Mobil ini hadir dengan desain modern dan teknologi terkini yang menyasar segmen kendaraan listrik keluarga perkotaan.

Secara spesifikasi, Leapmotor B10 dibekali motor listrik dengan baterai berkapasitas hingga 67,1 kWh. Dengan baterai tersebut, SUV listrik ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 600 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Mobil listrik ini juga sudah menggunakan teknologi Cell-to-Chassis (C2C), yakni teknologi yang mengintegrasikan baterai langsung ke struktur kendaraan untuk meningkatkan efisiensi ruang dan performa.

Untuk sistem penggerak, Leapmotor B10 mengusung penggerak roda belakang atau Rear Wheel Drive (RWD), yang diklaim mampu memberikan pengalaman berkendara lebih stabil dan responsif.

Tak hanya itu, SUV listrik ini juga dibekali berbagai fitur premium seperti panoramic sunroof hingga Advanced Driver Assistance System (ADAS) untuk menunjang keamanan dan kenyamanan berkendara.

Masuknya Leapmotor ke Indonesia dinilai akan semakin memanaskan persaingan pasar mobil listrik nasional yang saat ini dihuni berbagai merek asal China seperti BYD, Chery, Wuling, hingga Aion.

Di pasar domestiknya, performa penjualan Leapmotor juga terbilang impresif. Berdasarkan data China Passenger Car Association (CPCA), penjualan Leapmotor selama Januari hingga April 2026 mencapai 181.542 unit.

Angka tersebut melonjak hingga 41,18 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Rinciannya, Leapmotor menjual 32.059 unit pada Januari 2026, kemudian 28.067 unit pada Februari, dan naik menjadi 50.029 unit pada Maret.

Lonjakan terbesar terjadi pada April 2026 dengan total penjualan mencapai 71.387 unit atau meningkat hingga 73,9 persen dibanding April 2025.