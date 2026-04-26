Indomobil Siap Bawa Mobil Listrik Leapmotor B10 pada GIIAS 2026

JawaPos.com-PT Indomobil National Distributor bersama Stellantis segera memperkenalkan mobil listrik terbaru Leapmotor B10 untuk pasar otomotif nasional pada pertengahan 2026.
Kendaraan utilitas sport (SUV) kompak itu dijadwalkan tampil perdana dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Tangerang, Banten.
Chief Executive Officer PT Indomobil National Distributor Tan Kim Piauw saat ditemui di Beijing Auto Show, Beijing, Tiongkok, Minggu (26/4), mengatakan perusahaan telah menyiapkan strategi produksi untuk memperkuat kehadiran produk tersebut di Indonesia.
’’Indomobil sudah menyiapkan rencana produksi secara lokal untuk memperkenalkan produk baru ini kepada semua pihak dalam acara GIIAS pertengahan tahun ini,” ujar Tan Kim Piauw.
Secara teknis, Leapmotor B10 mengusung teknologi Cell-to-Chassis (C2C) yang mengintegrasikan baterai langsung ke struktur sasis kendaraan. Pendekatan ini diklaim meningkatkan kekakuan bodi sekaligus menjaga stabilitas kendaraan saat bermanuver.
Selain itu, kendaraan ini dilengkapi fitur Personal Panel Dashboard yang memungkinkan pengguna, khususnya generasi muda, menyesuaikan tampilan bagian dalam melalui aksesori dekoratif.
Dari sisi performa, mobil listrik itu menawarkan daya jelajah hingga 516 kilometer dalam satu kali pengisian penuh berdasarkan standar New European Driving Cycle (NEDC).
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!