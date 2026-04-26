Indomobil Siap Bawa Mobil Listrik Leapmotor B10 pada GIIAS 2026

CEO PT Indomobil National Distributor Tan Kim Piauw bersama produk Leapmotor B10 yang dipajang pada Beijing Auto Show 2026 di Capital International Exhibition & Convention Center, Beijing, Tiongkok, Minggu (26/4). (ANTARA/Abdu Faisal)

JawaPos.com-PT Indomobil National Distributor bersama Stellantis segera memperkenalkan mobil listrik terbaru Leapmotor B10 untuk pasar otomotif nasional pada pertengahan 2026.

Kendaraan utilitas sport (SUV) kompak itu dijadwalkan tampil perdana dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Tangerang, Banten.

Chief Executive Officer PT Indomobil National Distributor Tan Kim Piauw saat ditemui di Beijing Auto Show, Beijing, Tiongkok, Minggu (26/4), mengatakan perusahaan telah menyiapkan strategi produksi untuk memperkuat kehadiran produk tersebut di Indonesia.

’’Indomobil sudah menyiapkan rencana produksi secara lokal untuk memperkenalkan produk baru ini kepada semua pihak dalam acara GIIAS pertengahan tahun ini,” ujar Tan Kim Piauw.

Secara teknis, Leapmotor B10 mengusung teknologi Cell-to-Chassis (C2C) yang mengintegrasikan baterai langsung ke struktur sasis kendaraan. Pendekatan ini diklaim meningkatkan kekakuan bodi sekaligus menjaga stabilitas kendaraan saat bermanuver.

Selain itu, kendaraan ini dilengkapi fitur Personal Panel Dashboard yang memungkinkan pengguna, khususnya generasi muda, menyesuaikan tampilan bagian dalam melalui aksesori dekoratif.