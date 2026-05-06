Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 6 Mei 2026 | 14.32 WIB

Indomobil Gelar Pameran Mobil Listrik Besar-Besaran di Jakarta, VW ID Buzz hingga AION Bisa Dicoba Langsung

Indomobil Expo EVperience di Main Atrium Senayan City, Jakarta Pusat, mulai 5 hingga 17 Mei 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Tren kendaraan listrik di Indonesia semakin memanas. Kali ini, Indomobil Group resmi menggelar pameran kendaraan listrik bertajuk Indomobil Expo EVperience di Main Atrium Senayan City, Jakarta Pusat, mulai 5 hingga 17 Mei 2026.

Ajang ini menjadi langkah besar Indomobil dalam memperluas pasar kendaraan listrik sekaligus mengenalkan teknologi EV kepada masyarakat Indonesia secara lebih dekat.
 
Menariknya, pengunjung tidak hanya bisa melihat berbagai mobil listrik terbaru, tetapi juga langsung melakukan test drive sejumlah model yang sedang ramai diperbincangkan di pasar otomotif global.
 
CEO Indomobil Dealership Group, Santiko Wardoyo, mengatakan pameran ini bukan sekadar ajang display kendaraan, melainkan bagian dari upaya mempercepat adopsi mobil listrik di Indonesia.
 

Beberapa unit test drive yang disediakan di Indomobil Expo EVperience . (Istimewa)

 

“Melalui momentum ini, kami menandai dimulainya Indomobil Expo sebagai wujud komitmen menghadirkan inovasi yang relevan bagi solusi mobilitas masa kini,” ujarnya, Selasa (5/5) di Jakarta.
 
Dalam pameran tersebut, Indomobil menghadirkan berbagai merek mobil listrik global di bawah satu atap. Beberapa di antaranya adalah GAC AION, Citroën, Volkswagen, Maxus, Changan dan JAC Motors. Beberapa model yang dipamerkan antara lain Volkswagen ID. Buzz, AION V, Hyptec HT, Citroën eC3, Maxus MIFA 9 dan Deepal S07.
 
Selain melihat unit display, pengunjung juga dapat mencoba langsung mobil listrik tersebut lewat area test drive yang telah disediakan.
 
Ajang ini sekaligus memperlihatkan semakin agresifnya persaingan pasar mobil listrik di Indonesia. Kehadiran berbagai merek global membuat konsumen kini memiliki lebih banyak pilihan kendaraan listrik dengan teknologi, desain, dan harga yang semakin kompetitif.
 
Di sisi lain, perkembangan jaringan dealer dan layanan purna jual juga mulai menjadi perhatian utama dalam pertumbuhan ekosistem EV nasional.
 
Indomobil Group sendiri mengklaim telah memiliki jaringan dealer dan layanan 3S di berbagai kota besar Indonesia untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik jangka panjang.
 
Pameran ini juga menjadi sinyal bahwa pasar mobil listrik Indonesia kini mulai bergerak dari tahap edukasi menuju persaingan produk dan pengalaman teknologi yang lebih matang.

