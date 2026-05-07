Pengguna Motor Diajak Coba Hidup Tanpa BBM Selama 14 Hari, Berani Ikut?

JawaPos.com - Di tengah kondisi harga bahan bakar minyak (BBM) yang terus menjadi perhatian masyarakat, PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD) melalui brand United Bike menghadirkan inisiatif inspiratif bertajuk “14 Hari Sepedaan Tanpa BBM Challenge”, sebuah program challenge sekaligus giveaway yang mengajak masyarakat beralih ke transportasi yang lebih hemat dan berkelanjutan.

Menariknya, challenge ini juga menyasar para pengguna motor harian atau bikers yang selama ini bergantung pada kendaraan bermesin untuk mobilitas sehari-hari.

Program ini berlangsung mulai 2 hingga 31 Mei 2026, dan terbuka untuk umum. Peserta ditantang untuk menggunakan sepeda dalam aktivitas sehari-hari selama 14 hari berturut-turut, sambil membagikan perjalanan mereka melalui Instagram.

Melalui campaign ini, United Bike ingin menunjukkan bahwa sepeda bukan hanya alat olahraga, tetapi juga solusi nyata dalam menghadapi tantangan mobilitas modern, terutama di tengah fluktuasi harga BBM yang berdampak langsung pada pengeluaran harian masyarakat.

“Melalui challenge ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk melihat sepeda sebagai alternatif transportasi yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga relevan dengan kondisi saat ini. Ketika harga BBM menjadi perhatian dunia, bersepeda bisa menjadi solusi praktis untuk mengurangi biaya sekaligus berkontribusi pada lingkungan,” ujar Meilany Suryanata, Head of Marketing Communication PT Terang Dunia Internusa Tbk dalam pernyataan resminya, Kamis (7/5).

Peserta cukup mengikuti akun Instagram @unitedbikeofficial, menggunakan sepeda untuk aktivitas harian, serta mengunggah aktivitas tersebut setiap hari di Instagram Story, termasuk bukti jarak tempuh melalui aplikasi seperti Strava. Di hari ke-14, peserta diminta membagikan rangkuman pengalaman bersepeda mereka secara lengkap dengan total jarak tempuh dan estimasi carbon saving.

Tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, challenge ini juga memberikan apresiasi menarik bagi para peserta. United Bike menyiapkan 3 unit sepeda untuk pemenang utama dalam tiga kategori: The Most Consistent Rider, The Most Inspiring Rider dan The Carbon Cut Champion.

Program ini tidak hanya berfokus pada aspek kompetisi, tetapi juga diharapkan menjadi bagian dari edukasi publik mengenai pentingnya pengurangan emisi dan efisiensi energi dalam aktivitas sehari-hari.

“Kami melihat ini bukan sekadar challenge jangka pendek, tetapi sebagai langkah awal membangun kebiasaan baru. Ketika masyarakat mulai merasakan langsung manfaatnya, lebih hemat, lebih sehat, dan lebih ramah lingkungan, kami berharap bersepeda bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari, bukan hanya tren sesaat,” tambah Meilany.