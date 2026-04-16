TNI AL Mulai Pakai Mobil Hybrid dan Listrik untuk Kendaraan Dinas, Hemat BBM sampai 50%

KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali meresmikan operasional bus listrik untuk menghemat BBM di jajaran Angkatan Laut. (TNI AL)
JawaPos.com - Upaya menghemat konsumsi bahan bakar minyak dilakukan TNI AL, dengan penggunaan mobil hybrid dan mobil listrik untuk kendaraan dinas seluruh jajaran Angkatan Laut.
Kebijakan itu diterapkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dengan target mengurangi konsumsi BBM hingga 50%.
”Sesuai dengan program pemerintah, sebisa mungkin kami 50 persen hemat penggunaan bahan bakar. Tentunya dengan penggunaan mobil listrik, bus listrik, dan mobil hybrid, hal itu bisa dilaksanakan,” ucap Ali saat diwawancarai di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (16/4).
Beberapa jenis mobil listrik yang digunakan oleh TNI AL untuk kendaraan dinas diambil dari pabrikan Tiongkok.
Baca Juga:Krisis BBM Akibat Perang di Timur Tengah, TNI AL Sesuaikan Mesin Kapal Perang agar Bisa Gunakan Bahan Bakar B35 dan B50
Dia menyebut, jajaran Angkatan Laut yang mendapatkan kendaraan dinas bertenaga listrik adalah pejabat utama, pejabat eselon II, dan pejabat eselon III.
Tidak hanya di Jakarta, kebijakan tersebut berlaku untuk satuan-satuan TNI AL di luar Jakarta.
”Dan ini mulai kami terapkan sudah dari satu bulan yang lalu,” kata Ali sambil menunjukkan beberapa contoh mobil listrik yang digunakan sebagai kendaraan dinas TNI AL.
Untuk menunjang operasional mobil listrik tersebut, TNI AL juga membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKL) di kantor-kantor yang berada di bawah naungan Angkatan Laut.
Termasuk di pangkalan-pangkalan TNI AL. Tujuannya agar penggunaan mobil listrik tersebut benar-benar efisien dan mengurangi ketergantungan terhadap BBM.
Baca Juga:Sikapi Dampak Konflik di Timur Tengah, TNI AL Luncurkan 20 Bus Listrik untuk Antar Jemput Prajurit
”Jadi, itu sudah masuk dalam perhitungan mereka, jadi lebih efisien. Dan ke depan kami akan menggunakan pengisian baterai dengan tenaga surya. Jadi, makin-makin hemat lagi dalam hal penggunaan bahan bakar,” ujarnya.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026