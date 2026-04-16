Syahrul Yunizar
16 April 2026, 23.14 WIB

TNI AL Mulai Pakai Mobil Hybrid dan Listrik untuk Kendaraan Dinas, Hemat BBM sampai 50%

KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali meresmikan operasional bus listrik untuk menghemat BBM di jajaran Angkatan Laut. (TNI AL)

JawaPos.com - Upaya menghemat konsumsi bahan bakar minyak dilakukan TNI AL, dengan penggunaan mobil hybrid dan mobil listrik untuk kendaraan dinas seluruh jajaran Angkatan Laut.

Kebijakan itu diterapkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dengan target mengurangi konsumsi BBM hingga 50%.

”Sesuai dengan program pemerintah, sebisa mungkin kami 50 persen hemat penggunaan bahan bakar. Tentunya dengan penggunaan mobil listrik, bus listrik, dan mobil hybrid, hal itu bisa dilaksanakan,” ucap Ali saat diwawancarai di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (16/4).

Beberapa jenis mobil listrik yang digunakan oleh TNI AL untuk kendaraan dinas diambil dari pabrikan Tiongkok.

Dia menyebut, jajaran Angkatan Laut yang mendapatkan kendaraan dinas bertenaga listrik adalah pejabat utama, pejabat eselon II, dan pejabat eselon III.

Tidak hanya di Jakarta, kebijakan tersebut berlaku untuk satuan-satuan TNI AL di luar Jakarta.

”Dan ini mulai kami terapkan sudah dari satu bulan yang lalu,” kata Ali sambil menunjukkan beberapa contoh mobil listrik yang digunakan sebagai kendaraan dinas TNI AL.

Untuk menunjang operasional mobil listrik tersebut, TNI AL juga membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKL) di kantor-kantor yang berada di bawah naungan Angkatan Laut.

Termasuk di pangkalan-pangkalan TNI AL. Tujuannya agar penggunaan mobil listrik tersebut benar-benar efisien dan mengurangi ketergantungan terhadap BBM.

”Jadi, itu sudah masuk dalam perhitungan mereka, jadi lebih efisien. Dan ke depan kami akan menggunakan pengisian baterai dengan tenaga surya. Jadi, makin-makin hemat lagi dalam hal penggunaan bahan bakar,” ujarnya.

