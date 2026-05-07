10 Lawan Tangguh PO Bus ALS di Jalur Lintas Sumatera: Banyak yang Lebih Baik dan Lebih Nyaman

Bus ALS terbakar hebat usai terlibat kecelakaan dengan truk tangki. Peristiwa itu menewaskan 16 orang. (Instagram Warung Jurnalis)
JawaPos.com - Nama PO Antar Lintas Sumatera (ALS) kembali ramai diperbincangkan publik setelah kecelakaan maut di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Namun di balik sorotan tersebut, ALS selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu perusahaan otobus legendaris yang mendominasi jalur lintas Sumatera hingga Pulau Jawa.
Didirikan sejak 1966 di Kotanopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara, ALS tumbuh menjadi 'raja jalur Sumatera' dengan trayek panjang yang menghubungkan berbagai kota besar dari Aceh hingga Jawa Timur.
Meski punya sejarah panjang dan jaringan luas, dominasi ALS di jalur lintas Sumatera tidak berjalan tanpa persaingan. Sejumlah perusahaan otobus lain juga dikenal tangguh dan memiliki basis penumpang loyal di rute Sumatera-Jawa:
Berikut daftar PO bus yang selama ini dikenal menjadi rival kuat ALS di lintas Sumatera.
1. PO Sempati Star
PO Sempati Star menjadi salah satu pesaing paling dikenal di jalur Aceh–Medan–Jakarta. Perusahaan otobus ini terkenal dengan armada premium, kecepatan perjalanan, serta suspensi yang nyaman untuk rute jarak jauh.
Di kalangan penggemar bus, Sempati Star sering dianggap sebagai salah satu operator dengan layanan eksekutif terbaik di lintas Sumatera.
2. Putra Pelangi
Putra Pelangi juga menjadi lawan kuat ALS, terutama untuk trayek Medan–Jakarta. PO ini dikenal memiliki layanan kelas eksekutif dengan fasilitas modern dan armada yang terus diperbarui.
