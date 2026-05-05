Cepat Laku di Balai Lelang! Ini 5 Jenis Mobil Bekas yang Paling Diburu Pembeli

Ilustrasi showroom mobil bekas. (istimewa)
JawaPos.com - Menjual mobil bekas lewat lelang bisa jadi cara cepat untuk mendapatkan pembeli, tapi tidak semua unit punya daya tarik yang sama. Ada beberapa kriteria mobil yang lebih diminati karena dianggap lebih aman, menguntungkan, dan minim risiko.
Kalau kamu ingin mobil cepat laku dengan harga kompetitif, penting untuk memahami tipe-tipe kendaraan yang paling dicari di pasar lelang. Dengan begitu, kamu bisa menilai apakah mobil kamu termasuk kategori yang “laku keras” atau perlu penyesuaian.
Berikut 5 jenis mobil bekas yang paling diburu pembeli seperti dirangkum dari laman Ibid Astra!
Mobil dengan usia sekitar lima tahun atau bahkan lebih muda biasanya jadi primadona di lelang. Alasannya cukup jelas, mulai dari jarak tempuh yang relatif rendah, fitur yang masih modern, hingga tampilan yang belum ketinggalan zaman. Selain itu, pembeli juga melihat potensi nilai jual kembali yang masih tinggi, sehingga terasa lebih menguntungkan.
Kelengkapan dokumen seperti STNK dan BPKB menjadi faktor penting yang tidak bisa ditawar. Mobil dengan surat lengkap memberi rasa aman bagi pembeli, terutama untuk proses balik nama dan pembayaran pajak. Sebaliknya, mobil dengan status “STNK only” cenderung dihindari karena berisiko hukum dan proses administrasinya ribet.
Unit yang tidak pernah terkena banjir atau kecelakaan berat jelas lebih diminati. Kondisi ini biasanya menjamin kenyamanan berkendara dan keawetan komponen. Meski begitu, bukan berarti mobil bekas banjir atau tabrak tidak laku sama sekali, selama kerusakannya ringan dan sudah diperbaiki dengan baik, masih ada peminatnya, hanya saja harga biasanya lebih rendah.
Mobil yang usianya di atas 10 tahun pun masih punya peluang besar di lelang, asalkan dirawat dengan baik. Pembeli biasanya akan mengecek kondisi rangka, suara mesin, hingga potensi kebocoran oli. Jika semua masih dalam kondisi prima, mobil tua bisa jadi pilihan ekonomis yang menarik.
Mobil dengan kondisi orisinal lebih disukai karena dianggap lebih aman dan mudah dirawat. Kamu bisa melihatnya dari cat yang masih bawaan pabrik serta baut-baut yang belum pernah dibongkar. Modifikasi ringan biasanya masih bisa diterima, tapi perubahan ekstrem justru membuat pembeli ragu karena berpotensi memengaruhi performa dan keselamatan.
