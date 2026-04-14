Motor Mendadak Mati Padahal Bensin Penuh? Ini 6 Biang Kerok yang Sering Tak Disadari

JawaPos.com - Pernahkah motormu tiba-tiba mogok di jalan dengan gejala seperti kehabisan bensin, padahal kamu yakin tangki masih terisi?

Situasi ini memang bikin panik, apalagi kalau terjadi di tengah perjalanan atau saat kondisi jalan lagi ramai.

Persoalan seperti ini ternyata penyebabnya nggak selalu akibat kehabisan bensin.

Ada beberapa faktor teknis yang sering jadi penyebab utama, mulai dari komponen kecil yang jarang dicek sampai bagian mesin yang sudah aus.

Supaya kamu nggak bingung, ini dia 6 penyebab yang paling sering terjadi seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia

1. Ventilasi Tangki Bensin Tersumbat Salah satu hal sepele tapi penting adalah ventilasi di tutup tangki bensin. Kalau bagian ini tersumbat, udara nggak bisa masuk dengan lancar ke dalam tangki saat bensin berkurang.

Akibatnya, terbentuk tekanan vakum yang menghambat aliran bahan bakar ke mesin.

Kondisi ini bikin suplai bensin tersendat. Biasanya motor akan terasa brebet dulu beberapa saat, lalu tiba-tiba mati seolah-olah kehabisan bensin, padahal isi tangki masih ada.

2. Filter Bensin atau Fuel Pump Kotor Di motor injeksi, filter bensin dan fuel pump punya peran penting dalam menyalurkan bahan bakar ke mesin.