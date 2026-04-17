Gas Motor Delay dan Nggak Responsif? Ini 7 Penyebab Utama yang Sering Diabaikan!

JawaPos.com - Saat kamu merasa tarikan gas motor mulai aneh, entah berat, tersendat, atau telat respons, itu tandanya ada sesuatu yang tidak beres di dalam sistem mesin. Masalah ini sebenarnya cukup umum dan bisa terjadi pada siapa saja, baik pengguna motor injeksi maupun karburator.

Kabar baiknya, kamu nggak perlu langsung panik atau buru-buru ke bengkel. Dengan memahami beberapa penyebab utamanya, kamu bisa lebih cepat mendeteksi sumber masalah dan bahkan mencegah kerusakan yang lebih serius di kemudian hari.

Berikut 7 penyebab utama yang sering diabaikan saat gas motor delay dan nggak responsif seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Filter Udara Sudah Kotor atau Tersumbat

Udara punya peran penting dalam proses pembakaran di mesin. Filter udara berfungsi menyaring debu agar tidak ikut masuk ke ruang bakar. Kalau kondisinya sudah terlalu kotor, aliran udara jadi terhambat.

Akibatnya, campuran udara dan bensin jadi tidak seimbang (terlalu banyak bahan bakar), pembakaran tidak optimal, dan motor terasa berat, loyo, bahkan jadi lebih boros dari biasanya.

2. Throttle Body atau Injektor Mulai Kotor (Motor Injeksi)

Di motor injeksi, throttle body mengatur udara yang masuk, sementara injektor bertugas menyemprotkan bahan bakar. Kalau kedua komponen ini kotor, performa mesin langsung terdampak.

Injektor yang kotor biasanya tidak bisa menyemprotkan bensin dengan baik (tidak berbentuk kabut halus), sehingga pembakaran jadi tidak efisien dan tenaga motor terasa menurun, terutama saat kamu butuh akselerasi.