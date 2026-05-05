Produsen AC Denso Kembangkan Teknologi Cas Listrik Saat Mobil Jalan, Target 2029

Kantor Denso di Prefektur Aichi. (Kyodo)
Seperti dilansir Kyodo, Selasa (5/5), teknologi ini dirancang untuk mengatasi dua masalah utama kendaraan listrik. Yakni waktu pengisian yang lama dan jarak tempuh yang terbatas.
Sistem bekerja dengan menyalurkan listrik dari kumparan yang ditanam di jalan. Energi kemudian diterima oleh perangkat di bagian bawah kendaraan.
Dengan teknologi ini, mobil bisa diisi daya tanpa harus berhenti. Hal ini memungkinkan penggunaan baterai yang lebih kecil.
Baterai yang lebih kecil akan membuat kendaraan lebih ringan. Dampaknya, efisiensi meningkat dan potensi kerusakan jalan bisa berkurang.
Dalam uji coba pada September 2024, sistem ini menunjukkan hasil awal. Kendaraan mampu menempuh jarak 500 kilometer dalam 50 jam secara berkelanjutan.
Untuk mempercepat pengembangan, Denso bekerja sama dengan University of Tokyo. Kolaborasi ini direncanakan berlangsung selama 10 tahun.
Presiden Denso, Shinnosuke Hayashi, menyebut teknologi ini bisa mengubah mobilitas. “Ini dapat menembus keterbatasan dan mengubah wajah transportasi,” ujarnya.
Namun, tantangan utama masih ada pada biaya infrastruktur. Pemasangan sistem di jalan membutuhkan investasi besar.
Denso akan menentukan lokasi implementasi berdasarkan volume lalu lintas. Pendekatan ini diharapkan membuat proyek lebih efisien.
Pengembangan serupa sebenarnya sudah dilakukan di Eropa dan Amerika Serikat. Jepang saat ini masih tertinggal dalam penerapan teknologi ini.
