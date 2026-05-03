Jangan Asal Pakai Mobil Listrik! Kenali Fitur Keselamatan Penting agar Terhindar dari Kecelakaan Fatal

JawaPos.com - Popularitas mobil listrik di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Semakin banyak masyarakat mulai beralih dari mobil berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik karena dinilai lebih hemat, modern, dan ramah lingkungan.

Berbagai produsen otomotif juga berlomba menghadirkan mobil listrik dengan teknologi canggih, desain futuristis, serta fitur keselamatan yang semakin lengkap.

Namun di balik perkembangan pesat tersebut, masih banyak pengguna yang belum memahami karakter dan sistem keselamatan pada mobil listrik. Padahal, pemahaman terhadap fitur keamanan menjadi faktor penting untuk mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan saat berkendara.

Berbeda dengan mobil konvensional, kendaraan listrik memiliki sistem penggerak, distribusi tenaga, hingga teknologi pengereman yang berbeda. Karena itu, pengemudi perlu memahami cara kerja fitur-fitur utama agar mobil dapat digunakan secara optimal dan aman.

ADAS Jadi Teknologi Keselamatan Utama Mobil Listrik

Salah satu fitur paling penting pada mobil listrik modern adalah Advanced Driver Assistance System atau ADAS.

Teknologi ini bekerja menggunakan kombinasi radar, kamera, sensor, dan komputer untuk membantu pengemudi mengurangi risiko kecelakaan.

Saat ini banyak mobil listrik telah dibekali fitur seperti:

Adaptive Cruise Control (ACC)

Forward Collision Warning (FCW)

Automatic Emergency Braking (AEB)

Lane Keeping Assist (LKA)

Blind Spot Monitoring (BSM)

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Fitur-fitur tersebut dapat membantu menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, mendeteksi objek di area blind spot, hingga melakukan pengereman otomatis saat sistem membaca potensi tabrakan.

Teknologi ADAS sangat berguna terutama saat berkendara di jalan perkotaan yang padat maupun perjalanan jarak jauh di jalan tol.

Regenerative Braking Bisa Membuat Pengemudi Kaget

Karakter unik lain pada mobil listrik adalah regenerative braking.

Teknologi ini memungkinkan kendaraan memperlambat laju saat pedal akselerator dilepas sambil mengubah energi pengereman menjadi daya listrik untuk mengisi baterai.

Akibatnya, mobil listrik memiliki efek engine brake yang jauh lebih kuat dibanding mobil bensin biasa.

Bagi pengguna baru, kondisi ini sering membuat pengemudi terkejut karena mobil bisa melambat cukup cepat meski pedal rem belum diinjak.

Karena itu, adaptasi gaya berkendara menjadi sangat penting agar pengemudi dapat memperkirakan jarak pengereman dengan benar dan menghindari tabrakan beruntun.

Sistem Proteksi Baterai Jadi Komponen Vital

Baterai merupakan komponen paling penting sekaligus paling mahal pada mobil listrik.

Karena bekerja dengan tegangan tinggi, mobil listrik modern dilengkapi Battery Management System (BMS) yang bertugas memantau suhu, distribusi arus listrik, serta proses pengisian daya.

Sistem ini berfungsi untuk mencegah:

Overheating

Korsleting

Overcharging

Penurunan performa baterai

Jika sistem mendeteksi kondisi abnormal, kendaraan akan otomatis membatasi suplai daya atau memutus arus listrik demi menjaga keselamatan pengemudi dan penumpang.

Pengguna juga disarankan menggunakan fasilitas charging resmi dan menghindari modifikasi kelistrikan yang tidak sesuai standar.

Kamera 360 Derajat dan Sensor Kurangi Risiko Blind Spot

Sebagian besar mobil listrik modern memiliki dimensi bodi yang cukup besar karena posisi baterai berada di bawah lantai kendaraan.

Untuk membantu visibilitas, produsen kini melengkapi mobil listrik dengan kamera 360 derajat, sensor parkir depan-belakang, hingga blind spot monitor.

Fitur tersebut sangat membantu saat parkir di area sempit, berpindah jalur, maupun melewati jalan kecil di tengah lalu lintas padat.

Dengan bantuan sensor dan kamera, risiko menyenggol kendaraan lain atau menabrak objek yang sulit terlihat dapat dikurangi secara signifikan.

Torsi Instan Mobil Listrik Butuh Kontrol Stabilitas

Mobil listrik terkenal memiliki torsi instan sejak pedal akselerator diinjak.

Karakter ini memang membuat akselerasi terasa responsif, namun juga membutuhkan pengendalian yang baik agar kendaraan tetap stabil. Karena itu, fitur seperti: Electronic Stability Control (ESC)

Vehicle Stability Control (VSC), Traction Control System (TCS)

menjadi sangat penting, terutama saat berkendara di jalan licin atau ketika melakukan akselerasi mendadak.

Sistem tersebut membantu menjaga traksi kendaraan agar mobil tidak mudah tergelincir.

Software Mobil Listrik Harus Rutin Di-update

Berbeda dengan mobil konvensional, sebagian besar sistem mobil listrik bekerja melalui perangkat lunak atau software.

Produsen biasanya rutin menghadirkan pembaruan sistem untuk meningkatkan efisiensi baterai, performa kendaraan, hingga fungsi keselamatan.

Karena itu, pemilik mobil listrik disarankan rutin melakukan software update agar seluruh fitur keselamatan tetap bekerja optimal.

Belajar dari Kasus Taksi Listrik Mogok di Rel KRL Bekasi

Insiden kecelakaan antara taksi listrik dan Kereta Rel Listrik (KRL) di kawasan Bekasi Timur beberapa waktu lalu menjadi perhatian publik.

Peristiwa yang melibatkan armada taksi listrik Green SM dengan KA Argo Bromo itu memunculkan berbagai spekulasi, termasuk dugaan gangguan elektromagnetik dari jalur kereta.

Namun pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, menilai kemungkinan gangguan elektromagnetik dari rel KRL sangat kecil.

Menurutnya, sistem kelistrikan KRL DC 1.500 volt memang menghasilkan medan elektromagnetik, namun intensitasnya terlalu lemah untuk mengganggu sistem elektronik mobil listrik modern.

Yannes menjelaskan seluruh kendaraan yang dipasarkan resmi, baik mobil bensin maupun mobil listrik, wajib lolos uji Electromagnetic Compatibility (EMC) menggunakan standar internasional seperti ISO 11452 dan CISPR 25.

Pengujian tersebut memastikan sistem elektronik kendaraan tetap aman meski terkena paparan medan elektromagnetik.

Hingga kini, penyebab pasti berhentinya kendaraan di atas rel masih dalam tahap investigasi lebih lanjut.

Kasus tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pemilik mobil listrik perlu memahami seluruh fitur keselamatan aktif maupun pasif pada kendaraannya agar dapat digunakan secara aman dalam kondisi normal maupun darurat.