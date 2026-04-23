Vespa 946 Horse Resmi Meluncur, Limited Edition dengan Harga Rp 288 Juta

JawaPos.com-Koleksi edisi Lunar Vespa kembali bertambah lewat kehadiran Vespa 946 Horse, model terbatas yang terinspirasi dari simbol Tahun Kuda. Melanjutkan seri sebelumnya seperti Dragon dan Snake, Vespa kali ini mengangkat karakter khas kuda yang identik dengan kewibawaan, energi dinamis, serta ketangguhan.
Filosofi tersebut diterjemahkan ke dalam desain Vespa 946 terbaru yang menggabungkan kebebasan berkendara dengan kesan elegan, dirancang dengan perhatian tinggi pada setiap detailnya.
“Kami dengan bangga mempersembahkan Vespa 946 Horse yang mencerminkan keahlian craftsmanship Italia, serta dipadukan dengan nilai-nilai dari filosofi Tahun Baru Imlek, khususnya Tahun Kuda,” kata Marco Noto La Diega, Managing Director dan Country CEO PT Piaggio, Kamis (23/4).
“Nilai-nilai ini tertanam dalam setiap detail edisi terbatas ini, merayakan desain timeless Vespa sekaligus mencerminkan aspirasi kita bersama untuk melangkah berani ke masa depan,” imbuhnya.
Sebagai produk premium dengan edisi erbatas, dikutip dari situs resmi Vespa Indonesia motor ini dibanderol dengan harga Rp 288.000.000 (OTR Jakarta).
Secara tampilan, Vespa 946 Horse hadir dengan warna bay, yakni cokelat gelap yang merefleksikan kilau alami bulu kuda. Bodinya menggunakan material baja dengan kombinasi finishing matte dan glossy, diperkaya aksen emas yang memberikan sentuhan mewah.
Salah satu detail khasnya adalah monogram “V” timbul yang ditempatkan di bagian tengah elemen berbentuk tapal kuda di bawah jok. Nuansa Italia juga terasa kuat melalui penggunaan jok kulit yang terinspirasi dari perlengkapan berkuda, dibuat secara handmade oleh perajin berpengalaman, serta dipadukan dengan aksen kulit premium pada setang dan spion.
