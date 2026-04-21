Aulia Ramadhani
21 April 2026, 17.13 WIB

Intip Serunya Park Seo Joon Berusaha Menemukan Restoran dalam Teaser Acara Unplanned Trip: Limited Edition

Pemeran Unplanned Trip: Limited Edition. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com -Telah lama berkecimpung di dunia hiburan, aktor Korea Park Seo Joon akan hadir di variety show Unplanned Trip: Limited Edition

Dilansir dari Soompi, Selasa (21/4), acara ini mengikuti Park Seo Joon, Jung Yu Mi, dan Choi Woo Shik saat mereka melakukan perjalanan melintasi Korea Selatan .

Mereka tak akan tahu tujuannya, hingga tempat untuk beristirahat, acara ini adalah versi baru dari serial perjalanan Youth Over Flowers yang sudah lama tayang.

Makin seru, acara ini mempertahankan konsep perjalanan seperti Youth Over Flowers tetapi menambahkan aturan baru untuk membuat lebih menghibur.

Akan ada batasan yang ketat menciptakan tantangan dan situasi yang tak terduga, mengarah pada reaksi tulus dari ketiga anggota pemeran.

Terlihat dari teaser yang baru dirilis menyoroti larangan para pemeran untuk menggunakan ponsel, menambah situasi tak terduga dalam acara tersebut.

Karena mereka bergantung pada orang asing untuk meminta bantuan, acara ini akan sangat dinanti penggemar.

Makin seru, nada berubah menjadi komedi ketika Park Seo Joon masuk ke toko roti dan bertanya kepada seorang karyawan apakah dia bisa mencarikan sesuatu secara online untuknya.

Ia terlihat bertanya tentang dimana  lokasi restoran tempat V BTS pernah makan daging babi hitam Jeju.

Acara seru Unplanned Trip: Limited Edition akan tayang perdana pada 3 Mei pukul 19.30 KST, tungguin ya

