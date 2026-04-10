Bukan Ioniq Biasa! Hyundai Luncurkan Venus & Earth, Konsep EV yang Bikin Penasaran Dunia

JawaPos.com - Selama beberapa tahun terakhir, merek Ioniq telah dikenal sebagai seri kendaraan listrik premium dari Hyundai di pasar Barat. Kini, Hyundai merambah pasar Tiongkok dengan meluncurkan Ioniq. Uniknya, mereka tidak membawa model yang sudah ada, melainkan memperkenalkan dua konsep baru menjelang ajang Auto China di Beijing.

Ke depannya, semua model Ioniq yang dijual Hyundai di Tiongkok akan menggunakan nama-nama planet sebagai identitasnya. Dua konsep awal ini diberi nama Venus dan Earth. Venus merupakan sedan dengan desain elegan, sementara Earth dirancang sebagai SUV yang kuat dan bertenaga.

Hyundai juga menyampaikan bahwa seri Ioniq tidak hanya akan menjadi jajaran produk kendaraan tetapi akan berkembang menjadi ekosistem mobilitas yang lebih luas, disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan lokal.

Menurut Hyundai, konsep Venus dan Earth dirancang menjadi tolak ukur desain untuk model produksi di masa depan. Venus hadir dalam warna Radiant Gold, memamerkan gaya yang berbeda dibandingkan model Ioniq sebelumnya.

Dengan posisi bodi cukup tinggi serta desain depan yang agresif berbalut lampu LED ramping dan gril lebar, kendaraan ini mengingatkan pada kesan modern dari Ioniq 5.

Interior Venus juga menawarkan daya tarik tersendiri, dengan aksen emas serta layar panorama yang mengintegrasikan sistem infotainment dan fitur untuk penumpang depan.

Desainnya serupa dengan Hyundai Elexio, yang saat ini diproduksi di Tiongkok. Meskipun belum jelas sejauh mana interior ini akan memengaruhi model produksi di masa mendatang, tampilannya berhasil mencuri perhatian.

SUV Earth menawarkan pendekatan desain yang lebih berani dan dramatis. Mengusung beberapa elemen yang mirip dengan konsep terbaru dari Kia, kendaraan ini tampil kokoh dengan bagian depan yang mencolok menggunakan warna eksklusif Aurora Shield.

Interiornya dilengkapi fitur-fitur inovatif seperti pintu belakang suicide doors, layar sentuh tengah berukuran besar seperti tablet, serta kursi dengan modul udara khusus untuk kenyamanan maksimal.