7 Mobil Hybrid yang Layak Dipertimbangkan di Indonesia, dari MPV hingga SUV

Suzuki XL7 Hybrid yang dipajang di GIIAS 2024 menjadi salah satu favorit pengunjung.
JawaPos.com - Mobil hybrid kini semakin mendapat tempat di pasar otomotif Indonesia. Di tengah kebutuhan kendaraan yang lebih efisien, banyak konsumen mulai melirik mobil hybrid sebagai solusi yang dinilai lebih realistis untuk penggunaan harian.
Berbeda dengan mobil listrik murni, mobil hybrid masih menggunakan bahan bakar konvensional, tetapi dibantu motor listrik untuk meningkatkan efisiensi. Artinya, pengguna tidak perlu bergantung penuh pada stasiun pengisian daya, namun tetap bisa menikmati konsumsi bahan bakar yang lebih hemat.
Pilihan mobil hybrid di Indonesia pun semakin beragam. Tidak hanya hadir di segmen premium, beberapa model kini juga masuk ke kelas yang lebih terjangkau dan dekat dengan kebutuhan keluarga Indonesia.
Lalu, mobil hybrid apa saja yang paling relevan untuk masyarakat saat ini? Berikut beberapa pilihan berdasarkan harga, fitur, dan karakter penggunaannya.
1. Suzuki Ertiga Hybrid
Untuk konsumen yang mencari mobil hybrid keluarga dengan harga relatif terjangkau, Suzuki Ertiga Hybrid menjadi salah satu opsi yang paling sering dilirik.
Mobil ini menawarkan konfigurasi 7 penumpang yang cocok untuk kebutuhan keluarga, baik untuk penggunaan harian di dalam kota maupun perjalanan luar kota.
Sistem hybrid ringan yang digunakan juga dirancang untuk membantu efisiensi bahan bakar tanpa mengubah karakter mobil secara drastis.
Kelebihan utama
Kabin cukup lega untuk keluarga, konsumsi BBM lebih efisien dibanding MPV bensin biasa, biaya kepemilikan cenderung lebih ramah, cocok untuk penggunaan harian, fitur yang menjadi nilai tambah adalah sistem hybrid ringan, cruise control pada varian tertentu, keyless entry dan Push start button.
Ertiga Hybrid cocok bagi pembeli yang ingin masuk ke dunia elektrifikasi tanpa harus mengeluarkan dana terlalu besar.
2. Suzuki XL7 Hybrid
Jika membutuhkan mobil hybrid dengan tampilan yang lebih tegas dan bergaya SUV, Suzuki XL7 Hybrid bisa menjadi pilihan. Secara basis, XL7 Hybrid masih dekat dengan Ertiga Hybrid, tetapi menawarkan desain yang lebih sporty dan ground clearance yang lebih tinggi. Hal ini membuatnya terasa lebih fleksibel untuk berbagai kondisi jalan di Indonesia.
Nilai plus XL7 Hybrid:
Desain lebih gagah, posisi duduk cukup nyaman, tetap irit untuk mobil keluarga, cocok untuk kebutuhan harian maupun perjalanan luar kota. Model ini sesuai untuk konsumen yang ingin mobil keluarga, tetapi dengan tampilan yang lebih aktif dan modern.
3. Toyota Yaris Cross Hybrid
Di segmen SUV kompak, Toyota Yaris Cross Hybrid menjadi salah satu model yang cukup menarik perhatian. Mobil ini menawarkan kombinasi antara efisiensi bahan bakar, dimensi yang ramah untuk penggunaan perkotaan, dan fitur keselamatan yang relatif lengkap. Karena itu, model ini banyak dipandang sebagai pilihan yang seimbang untuk pengguna urban.
