Mau Beli Mobil Listrik Pertama? Jangan Asal Pilih, Cek 7 Hal Ini Sebelum Membeli

Ilustrasi sebuah mobil listrik terparkir di garasi rumah. (Istimewa)

JawaPos.com - Mobil listrik semakin mudah ditemui di jalanan Indonesia. Pilihan modelnya pun makin beragam, mulai dari mobil listrik berukuran kompak untuk penggunaan di dalam kota hingga SUV yang menawarkan ruang lebih luas untuk keluarga.

Namun, membeli mobil listrik untuk pertama kalinya membutuhkan pertimbangan yang sedikit berbeda dibandingkan mobil bermesin bensin atau diesel. Selain harga, kamu perlu memperhatikan kapasitas baterai, jarak tempuh, fasilitas pengisian daya, hingga biaya perawatan agar mobil yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

Berikut 7 hal yang perlu dicek sebelum kamu membeli mobil listrik pertama!

1. Sesuaikan dengan Kebutuhan Harian

Sebelum melihat merek atau model tertentu, tentukan terlebih dahulu bagaimana mobil tersebut akan digunakan. Jika sebagian besar perjalanan hanya untuk pergi ke kantor, mengantar keluarga, atau aktivitas sehari-hari di dalam kota, kebutuhan jarak tempuhnya tentu berbeda dengan mobil yang sering digunakan untuk perjalanan luar kota.

Kamu juga perlu mempertimbangkan jumlah penumpang dan kapasitas bagasi. Jangan sampai tergiur spesifikasi atau fitur yang banyak, tetapi mobil yang dipilih ternyata kurang sesuai dengan kebutuhan penggunaan sehari-hari.