Jangan Panik Dulu! Ini Biang Kerok Bagian Bawah Pintu Mobil Cepat Karatan dan Rusak

JawaPos.com - Banyak pemilik mobil baru sadar bagian bawah pintu mulai berkarat saat kondisinya sudah cukup parah. Padahal area ini termasuk salah satu titik yang paling rentan mengalami korosi karena sering terkena air, lumpur, hingga perubahan suhu setiap hari.

Jika dibiarkan, kerusakan bisa merambat ke bagian lain dan membuat biaya perbaikan membengkak. Masalahnya, bagian bawah pintu sering luput dari perhatian karena posisinya tidak terlalu terlihat.

Padahal tanpa perawatan yang tepat, kelembaban dan kotoran dapat menumpuk di dalam sela-sela pintu dalam waktu lama. Berikut 6 penyebab yang membuat pintu mobil lebih cepat rusak dan berkarat seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Air Terjebak di Dalam Pintu

Saat hujan atau setelah mobil dicuci, air sebenarnya bisa masuk ke bagian dalam pintu melalui celah kaca. Kondisi ini masih tergolong normal karena pabrikan sudah menyediakan lubang pembuangan di bagian bawah pintu.

Namun masalah muncul ketika saluran tersebut tersumbat lumpur atau debu. Air akhirnya tidak bisa keluar dan mengendap terlalu lama di dalam pintu. Jika terus terjadi, karat akan mulai muncul dari bagian dalam tanpa disadari.

2. Debu dan Lumpur Menumpuk

Bagian bawah pintu berada sangat dekat dengan permukaan jalan sehingga lebih sering terkena cipratan lumpur, debu, pasir, dan air kotor. Kotoran tersebut bisa masuk lewat sela kecil dan sulit dibersihkan secara menyeluruh.

Ketika kotoran terus menumpuk, area pintu menjadi lembap dalam waktu lama. Kondisi inilah yang mempercepat proses korosi pada lapisan logam.