Bedah Teknis Audio Mobil Berkualitas dalam Kolaborasi Cartens Audio dengan FOCAL Premiere

Pendekatan “hear, see, and touch” di gerai FOCAL Premiere Store by Cartens Audio memungkinkan untuk memahami karakter suara, teknologi, serta perbedaan sistem audio mobil. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com-Kehadiran FOCAL Premiere Store by Cartens Audio membuka akses terhadap produk audio mobil premium serta menghadirkan ruang untuk memahami pendekatan teknis dalam membangun sistem audio berkualitas tinggi di dalam kendaraan.
Kolaborasi dengan FOCAL yang ditunjuk oleh PT Audioworkshop ini menghadirkan seluruh lini produk dalam satu lokasi. Namun yang menjadi menarik bukan hanya kelengkapan produk, melainkan bagaimana sistem audio dapat diuji dan dipahami secara langsung dari sisi teknis.
Pendekatan ini relevan dengan perkembangan audio mobil modern yang tidak lagi bertumpu pada satu komponen, melainkan pada integrasi menyeluruh antara speaker, pengolahan sinyal, hingga teknik instalasi.
“Ini bukan hanya soal produk, tapi bagaimana pengguna bisa memahami kualitas suara secara langsung,” ujar Wahyu Tanuwijaya, CEO PT Audioworkshop, Sabtu (25/4).
Dalam sistem audio mobil, speaker menjadi fondasi utama. Setiap komponen memiliki peran spesifik, mulai dari tweeter untuk frekuensi tinggi, midrange untuk vokal dan instrumen utama, hingga woofer dan subwoofer untuk frekuensi rendah.
Melalui display di FOCAL Premiere Store, perbedaan karakter antar lini seperti FOCAL Inside, Performance, hingga Utopia dapat diamati langsung, terutama dalam hal tonal balance dan detail reproduksi suara.
“Filosofi kami adalah menghadirkan reproduksi suara seakurat mungkin,” tambah Mickey Tang, Business Developer Asia Pacific FOCAL.
Di sisi lain, agar setiap speaker bekerja optimal, sistem audio membutuhkan pembagian frekuensi yang presisi melalui crossover. Sistem ini memastikan tweeter, midrange, dan woofer hanya bekerja pada rentang frekuensi yang sesuai.
Dalam sistem yang lebih kompleks, digunakan crossover aktif berbasis digital yang memungkinkan pengaturan lebih detail. Hal ini penting untuk menghindari distorsi dan memastikan transisi antar frekuensi berjalan halus.
