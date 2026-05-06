Tiongkok Pimpin Inovasi Mobil AI Global, Namun Tersandung Uji Keandalan dalam Penerapan di Lapangan

Pengunjung mengamati model mobil listrik Xiaomi SU7 di Beijing Auto Show, Tiongkok (AFR)
JawaPos.com - Ambisi Tiongkok untuk memimpin inovasi mobil berbasis kecerdasan buatan (AI) kian menguat dalam industri otomotif global. Namun, percepatan pengembangan teknologi tersebut kini diuji oleh persoalan mendasar: keandalan sistem saat diterapkan langsung di lapangan.
Gangguan besar pada armada robotaksi di Wuhan menjadi titik balik penting. Puluhan kendaraan tanpa pengemudi dilaporkan mendadak berhenti di jalan tol sibuk, menyebabkan penumpang terjebak dan memicu kekhawatiran publik terhadap keamanan sistem otonom yang selama ini dipromosikan sebagai solusi masa depan mobilitas.
Dilansir dari AFR, Rabu (6/5/2026), otoritas Tiongkok merespons cepat dengan menghentikan sementara penerbitan izin baru kendaraan otonom serta menunda ekspansi armada. Langkah ini mencerminkan sikap regulator yang tetap membuka ruang eksperimen teknologi, namun tegas terhadap potensi kegagalan sistemik. Dalam konteks ini, sinyal yang muncul jelas: inovasi diperbolehkan, tetapi stabilitas sistem tidak bisa ditawar.
Meski intervensi regulator terjadi, dinamika di Beijing Auto Show tetap menunjukkan akselerasi kompetisi yang intens. Pengembangan mobil pintar di Tiongkok kini telah bergeser menjadi kompetisi berbasis kecerdasan sistem, bukan lagi sekadar desain kendaraan.
Perwakilan resmi perusahaan otomotif Geely menyatakan, "Di Tiongkok, perlombaan otonom bukan soal siapa membuat mobil terbaik, tetapi siapa membangun sistem yang paling mampu memperbaiki dirinya sendiri."
Perubahan ini menandai transformasi struktur industri. Ketika perangkat keras kendaraan semakin seragam, keunggulan kompetitif ditentukan oleh perangkat lunak dan kemampuan AI. Wakil CEO Australian Automotive Dealer Association, Brian Savage, mengatakan, "Mobil-mobil ini dibangun dengan sangat baik, semuanya mengesankan, tetapi mulai terlihat sama. Perbedaannya ada pada teknologi di balik kap mesin."
Savage menambahkan bahwa perbedaan kemampuan otonom kini menjadi faktor utama dalam keputusan konsumen. "Kemampuan mengemudi otonom pada satu mobil bisa sangat berbeda dengan yang lain. Itulah yang kini dipelajari konsumen dan akan menjadi pertanyaan utama di ruang pameran," ujarnya.
Sementara itu, produsen global mulai merespons dominasi Tiongkok dengan strategi kolaboratif. Volkswagen mengembangkan peta jalan kecerdasan buatan global untuk diintegrasikan ke model kendaraan terbaru.
Ketua grup Volkswagen, Oliver Blume, menyatakan, "Setelah elektrifikasi dan fungsi bantuan berkendara berkembang luas, kita memasuki era baru di mana AI sepenuhnya memberdayakan kendaraan."
Secara teknis, sistem kendaraan otonom mengandalkan integrasi sensor seperti kamera, radar, dan deteksi berbasis cahaya untuk membaca lingkungan secara waktu nyata. Data tersebut diproses oleh chip untuk memprediksi pergerakan pengguna jalan lain dan mengambil keputusan dalam hitungan detik, mulai dari pengereman hingga akselerasi.
