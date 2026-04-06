Komdigi Sebut Steam Sudah Minta Maaf soal Polemik IGRS: Ternyata Salah Tahap, Bukan 'Rating Palsu'

Ilustrasi platform distribusi game, Steam. (Pocket-lint)
JawaPos.com - Polemik Indonesia Game Rating System (IGRS) memasuki babak baru. Setelah sempat memicu tudingan 'rating palsu' dan kritik dari berbagai pihak, kini terungkap bahwa kekacauan label usia di Steam dipicu oleh miskomunikasi internal.
Pihak platform bahkan disebut telah menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah Indonesia.
Steam Akui Kesalahan Prosedur
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengkonfirmasi bahwa Steam telah mengirimkan email permintaan maaf terkait insiden tersebut.
Direktur Pengembangan Ekosistem Digital, Sonny Hendra Sudaryana, menjelaskan bahwa masalah utama bukan pada niat pelanggaran, melainkan tahapan prosedur yang terlewat.
“Mereka mengirim email minta maaf karena ada miskomunikasi. Ada satu tahap yang mereka lewatkan,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/4).
Tahap yang dimaksud adalah kewajiban platform untuk melaporkan hasil klasifikasi mandiri kepada pemerintah sebelum ditampilkan ke publik.
Seharusnya, setelah laporan dikirim, Kemkomdigi akan melakukan verifikasi dan memberikan 'lampu hijau' sebelum sistem diuji coba secara terbuka.
Namun dalam kasus ini, Steam langsung menampilkan label IGRS tanpa melalui proses tersebut.
Rating yang Muncul Bukan Hasil Resmi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven