Tertarik Meminang All New Toyota Yaris Cross? Siapkan Budget Segini

Sebagai informasi, All-New Yaris Cross untuk pasar Indonesia memiliki enam pilihan tipe. Mulai dari tipe 1.5 G M/T, 1.5 G CVT, 1.5 S CVT, 1.5 S CVT with GR Parts Aero Package, bersama dengan varian Hybrid EV yakni 1.5 S HV CVT dan 1.5 S HV CVT with GR Parts Aero Package sebagai flagship model.

Semua tipe All-New Yaris Cross mendapatkan LED Headlamp with DRL, LED Foglamp, dan LED Rear Combination Lamp yang tampak canggih dan modern di depan dan belakang. Hadir lebih lengkap dan berkarakter, eksterior seluruh tipe S sudah dilengkapi dengan Auto Headlamp + Follow Me Home, Roof Rail, Electric & Auto Retract Side Mirror ditambah Welcoming Lamp.

Keseluruhan tipe tersebut juga hadir dengan fitur Power Backdoor with Kick Sensor pertama di kelasnya untuk kemudahan buka-tutup bagasi. Untuk ‘sepatu’, tipe G menggunakan 17-inch machining alloy wheel dan tipe S disematkan 18-inch machining alloy wheel.

Diperkuat pula dengan hadirnya Panoramic Glass Roof with Power Sunshade yang mempertegas suasana nyaman dan mewah untuk tipe 1.5 S HV CVT dan 1.5 S HV CVT with GR Parts Aero Package.

Kokpit driver-oriented fokus pada panel instrumen TFT 7-inch digital yang menonjolkan kesan sporty dan dapat dikostumisasi dalam empat pattern. Terdapat juga beragam ornamen GR yang sporty dan elegan pada varian dengan GR Parts.

Dikendalikan oleh Toyota Hybrid System (THS), dapur pacu ini dilengkapi EV Mode dan transmisi CVT yang bersinergi dengan motor listrik canggih untuk menggerakkan as roda depan dalam penyaluran tenaga yang paling efisien dan minim polusi tanpa mengorbankan performa.

Pengembangan pada motor listrik dan pemakaian baterai Lithium-Ion yang lebih kompak, berkontribusi untuk menghasilkan linier performance yang semakin kuat dan intuitif, namun hemat bensin, hening, dan zero emission.

Adanya EV Mode memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk merasakan langsung keunikan karakter berkendara sebuah kendaraan listrik murni yang senyap, responsif, dan tidak membutuhkan bahan bakar. Semakin memberikan peace of mind, biaya kepemilikan tetap terhitung rendah karena tidak diperlukan perawatan tambahan.

Tersedia pilihan mesin Gasoline yang menggunakan engine ikonik dan sudah terbukti keandalannya yaitu 2NR-VE 1.500 cc 4 silinder Dual VVT-i bertenaga 78 kW dan torsi 138 Nm. Terdapat pilihan transmisi manual 5-speed dan CVT dengan performance response diklaim memadai dan hemat bahan bakar.

Berikut daftar harga All-New Yaris Cross On The Road DKI Jakarta:

- All New Yaris Cross 1.5 G M/T: Rp 351.000.000

- All New Yaris Cross 1.5 G CVT: Rp 364.000.000

- All New Yaris Cross 1.5 S CVT: Rp 407.700.000

- All New Yaris Cross 1.5 S CVT with GR Parts Aero Package: Rp 417.000.000