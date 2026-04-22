Jangan Salah Pilih, Ini 5 Mobil Hybrid di Indonesia Beserta Spesifikasi dan Harganya 

JawaPos.com-Membeli mobil hybrid tidak bisa disamakan dengan mobil bensin biasa. Di balik label “irit BBM”, ada teknologi yang berbeda-beda, dan di sinilah banyak calon pembeli sering salah kaprah. Ada yang benar-benar bisa melaju pakai listrik, ada juga yang sekadar “dibantu” baterai kecil.

Agar tidak salah ekspektasi, berikut lima mobil hybrid yang sudah dijual di Indonesia, dengan spesifikasi dijelaskan dalam narasi, plus gambaran harga sebagai bahan pertimbangan.

Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid

Kalau Anda mencari mobil keluarga dengan teknologi hybrid yang matang, Zenix Hybrid adalah salah satu benchmark. Mobil ini menggabungkan mesin bensin 2.0 liter dengan motor listrik dalam sistem full hybrid Toyota. Artinya, mobil bisa melaju menggunakan tenaga listrik saja dalam kondisi tertentu, terutama saat macet atau kecepatan rendah.

Tenaga gabungannya berada di kisaran 180-an PS, disalurkan melalui transmisi e-CVT yang terkenal halus. Karakter berkendaranya sangat linear—tidak terasa perpindahan gigi, tapi juga tidak agresif saat diinjak dalam-dalam. Inilah tipikal hybrid yang fokus ke efisiensi dan kenyamanan.

Untuk harga, Innova Zenix Hybrid saat ini berada di kisaran Rp 470 juta hingga Rp617 juta, tergantung varian.