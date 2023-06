Dibanding Apple, Smartphone Samsung Lebih Gampang Diperbaiki

Studi tersebut mengumpulkan data dari iFixit untuk menentukan smartphone mana yang paling mudah dan paling sulit untuk diperbaiki di rumah. Parameter uni lainnya yakni berdasarkan rata-rata waktu perbaikan dan tingkat kesulitan instruksi panduan perbaikan yang bisa ditemukan secara online.

Ponsel Samsung Galaxy yang dirilis pada tahun 2022 ternyata paling mudah untuk diperbaiki. Sedangkan Galaxy S22 Ultra menempati peringkat ketiga dalam hal kemudahan perbaikan Do it Your Self atau DIY setelah Galaxy A40 (2019) dan Moto G7 diluncurkan pada tahun yang sama.