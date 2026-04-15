KPK Pamerkan Barang Bukti, Faizal Assegaf Diduga Terima 'Apple' hingga Mirrorless Lumix dari Tersangka Bea Cukai

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan penerimaan barang Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri sekaligus Aktivis 98, Faizal Assegaf, dari tersangka mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal. Barang-barang yang diterima Faizal Assegaf telah disita oleh penyidik KPK.

Terdapat enam barang yang diduga diterima Faizal Assegaf dari tersangka Rizal. Barang-barang itu di antaranya satu unit kamera Lumix S5IIX, komputer desktop (Apple mini mac), Apple Magic Keyboard, monitor Apple Studio Display, magic mouse (Apple), dan transmitter (Boss WL-30XLR).

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa barang-barang itu disita karena terdapat dugaan dari hasil tindak pidana korupsi. Sehingga, penting bagi KPK untuk mendalami kaitannya dengan perkara dugaan suap pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Barang-barang yang dilakukan penyitaan oleh penyidik dalam bentuk barang-barang elektronik seperti monitor, kemudian kamera, dan juga beberapa alat elektronik lainnya," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/4).

Meski demikian, Budi belum mengungkap secara rinci nilai keseluruhan barang bukti yang diamankan dari Faizal Assegaf. Ia menegaskan, penyidik memiliki kepentingan untuk menyita barang-barang tersebut dalam rangka kebutuhan penyidikan.

"Jadi barang-barang yang dilakukan penyitaan oleh penyidik pastinya diduga terkait dengan perkara, ya, seperti diduga barang itu diperoleh dari hasil dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang ditangani oleh KPK," cetusnya.

Sementara, Faizal Assegaf merasa geram atas tindakan pemeriksaan dan penyitaan tersebut. Faizal Assegaf melaporkan Budi Prasetyo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik, pada Selasa (14/4).