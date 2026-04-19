15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

JawaPos.com – Kota ini menyimpan kekayaan rasa yang tak terbatas melalui deretan kedai yang menyajikan kuah kaldu sapi melimpah.

Menikmati bakso hangat bersama orang tercinta menjadi agenda wajib bagi siapa pun yang sedang berwisata di Solo.

Berbagai pilihan kuliner melegenda siap memanjakan lidah kamu dengan tekstur daging yang kenyal serta bumbu yang meresap sempurna.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Nagan Tour pada Minggu (19/4), berikut 15 rekomendasi tempat kuliner bakso enak di Solo.

1. Bakso titoti

Kedai ini sangat populer karena menyajikan bakso urat dengan tekstur kenyal dan rasa daging sapi yang sangat kuat.

Lokasinya di Jalan Honggowongso Nomor 35 Kemlayan sangat strategis dengan area parkir luas untuk kenyamanan kamu setiap hari.

Warung ini mulai melayani pelanggan dari pukul sembilan pagi hingga delapan malam dengan harga per porsi sekitar dua puluh ribu.

2. Bakso alex mangkunegaran